Фавориты в слезах: обзор героической победы "МЮ" над "ПСЖ" – 3:1 в Лиге чемпионов

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже

Фавориты в слезах: обзор героической победы "МЮ" над "ПСЖ" – 3:1 в Лиге чемпионов 2019-03-07T00:28:00+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже

В 1/8 финала Лиги чемпионов случилась еще одна сенсация – английский "Манчестер Юнайтед" героически обыграл "ПСЖ" в Париже и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. Отвтеная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 3:1 в пользу команду Уле-Гуннара Сульшера. "Сегодня" проводили онлайн матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед".

Чет в матче был открыт уже на второй минуте, когда Ромелу Лукаку воспользовался ошибкой защитника. Парижане быстро мяч отквитали и, казалось, сейчас просто втопчут соперника в газон, но обескровленный "МЮ", не только сдержал атаки соперника, но умудрился еще и выйти вперед – снова отличился Лукаку, подоспевший на добивание после ошибки Буффона.

А на последних минутах главный арбитр встречи Дамир Скомина воспользовался системой видеопомощи и указал на 11-метров за игру рукой в штрафной площади после удара Далота. Пробивать пенальти выпала честь Маркусу Рашфорду, и тот выиграл дуэль у опытнейшего Буффона.

"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3

Голы: Бернат (12) – Лукаку (2, 30), Рашфорд (90+3 пен)

"ПСЖ": Буффон, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Дани Алвес (Кавани, 90), Ди Мария, Верратти, Керер (Паредес, 70), Дракслер (Менье, 70), Бернат, Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи (Диогу Далот, 36), Линделеф, Шоу, Смоллинг, Мактомини, Фред, Перейра (Чонг, 80), Янг (Гринвуд, 87), Лукаку, Рашфорд.

Предупреждения: Ди Мария (34), Паредес (75), Шоу (90).

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