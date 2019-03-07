Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Фавориты в слезах: обзор героической победы "МЮ" над "ПСЖ" – 3:1 в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:28

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже

Фавориты в слезах: обзор героической победы "МЮ" над "ПСЖ" – 3:1 в Лиге чемпионов Футбол Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже

В 1/8 финала Лиги чемпионов случилась еще одна сенсация – английский "Манчестер Юнайтед" героически обыграл "ПСЖ" в Париже и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. Отвтеная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 3:1 в пользу команду Уле-Гуннара Сульшера. "Сегодня" проводили онлайн матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед".

Чет в матче был открыт уже на второй минуте, когда Ромелу Лукаку воспользовался ошибкой защитника. Парижане быстро мяч отквитали и, казалось, сейчас просто втопчут соперника в газон, но обескровленный "МЮ", не только сдержал атаки соперника, но умудрился еще и выйти вперед – снова отличился Лукаку, подоспевший на добивание после ошибки Буффона.

А на последних минутах главный арбитр встречи Дамир Скомина воспользовался системой видеопомощи и указал на 11-метров за игру рукой в штрафной площади после удара Далота. Пробивать пенальти выпала честь Маркусу Рашфорду, и тот выиграл дуэль у опытнейшего Буффона.

"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3
Голы: Бернат (12) – Лукаку (2, 30), Рашфорд (90+3 пен)

"ПСЖ": Буффон, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Дани Алвес (Кавани, 90), Ди Мария, Верратти, Керер (Паредес, 70), Дракслер (Менье, 70), Бернат, Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи (Диогу Далот, 36), Линделеф, Шоу, Смоллинг, Мактомини, Фред, Перейра (Чонг, 80), Янг (Гринвуд, 87), Лукаку, Рашфорд.

Предупреждения: Ди Мария (34), Паредес (75), Шоу (90).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, псж

Вы сейчас просматриваете новость " Фавориты в слезах: обзор героической победы "МЮ" над "ПСЖ" – 3:1 в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сульшер творит сенсацию в Париже: "МЮ" обыгрывает "ПСЖ" и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 00:03

Решающий гол в матче был забит с пенальти после просмотра видеоповтора

Онлайн матча "Порту" – "Рома": итог 180 минут – 3:3, начинается допвремя!

Вчера, 23:57

Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Онлайн матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "МЮ": VAR приносит Сульшеру путевку в 1/4 финала

Вчера, 23:49

Текстовая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже

Зидан на паузе: француз готов вернуться в "Реал", но не раньше лета

Вчера, 23:02

После позорного вылета из Лиги чемпионов "сливочные" снова обратились к тренеру, с которым ее выигрывали

Где смотреть матч "Порту" – "Рома" в Лиге чемпионов

Вчера, 21:42

Список трансляций ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Где смотреть матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед"

Вчера, 21:30

Список трансляций ответного матча 1/8 финала на ТВ и в интернете

Идеальный вес женщины (таблица)

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

5 марта, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

5 марта, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

5 марта, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

В Одессе в центре города нашли тела троих людей

Афонские монахи покинули монастырь после визита епископа ПЦУ

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ