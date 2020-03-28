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Федерация футбола Уругвая уволила 400 сотрудников, включая тренеров сборных, из-за пандемии

28 марта, 15:25

Вадим Авдасев

Коронавирус вынуждает чиновников идти на непопулярные меры

Пандемия нового вируса в мире продолжает свое пагубное воздействие в том числе и в спорте. Так из-за приостановки футбольных мероприятий руководство федерации футбола Уругвая пошло на кардинальный шаг и решило уволить едва ли не всех своих сотрудников. К слову, уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес помог жителям Уругвая продуктами.

По информации уругвайских СМИ без работы в федерации останутся почти 400 сотрудников. В число уволенных попал и главный тренер сборной Оскар Табарес, который возглавлял национальную команду на протяжении 14 лет – с 2006 года. Кроме увольнений, федерация ограничила финансовые расходы и в других областях, в частности заморозила исполнение обязательств по всем контрактам. По сути, организация какое-то время де-факто будет существовать только на бумаге.

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В Уругвае на сегодня выявили 274 больных коронавирусом – никто из них пока что не выздоровел, как и не умер.

Смотрите, как Суарес забивал за "Барселону" в ворота дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Уругвай футбол Луис Суарес коронавирус пандемия Оскар Табарес

Источник: isport.ua

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