Федерация футбола Уругвая уволила 400 сотрудников, включая тренеров сборных, из-за пандемии

Пандемия нового вируса в мире продолжает свое пагубное воздействие в том числе и в спорте. Так из-за приостановки футбольных мероприятий руководство федерации футбола Уругвая пошло на кардинальный шаг и решило уволить едва ли не всех своих сотрудников. К слову, уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес помог жителям Уругвая продуктами.

По информации уругвайских СМИ без работы в федерации останутся почти 400 сотрудников. В число уволенных попал и главный тренер сборной Оскар Табарес, который возглавлял национальную команду на протяжении 14 лет – с 2006 года. Кроме увольнений, федерация ограничила финансовые расходы и в других областях, в частности заморозила исполнение обязательств по всем контрактам. По сути, организация какое-то время де-факто будет существовать только на бумаге.

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В Уругвае на сегодня выявили 274 больных коронавирусом – никто из них пока что не выздоровел, как и не умер.

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