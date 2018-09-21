Федерация футбола запретила проводить матч "Барселоны" в чемпионате Испании в США

Сегодня, 18:52

Испанцы уже экспериментировали с проведением Суперкубка страны в Марокко

Фото AFP
Фото AFP

Матч 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной", который должен был состояться в Майами 26 января, вероятно, пройдет в Испании.

По информации AP News, Испанская федерация футбола ответила отказом на запрос руководства лиги одобрить проведение игры в США, которое не сумело доказать, что перенос встречи в Майами соответствует законам и условиям телевизионных договоров, а также не навредит болельщикам и остальным 18 клубам чемпионата.

12 сентября в Мадриде состоялась встреча, в ходе которой против проведения матчей Примеры в Северной Америке выступили президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Испании Педро Санчес. При этом ранее представители "Жироны" и "Барселоны" дали свое одобрение на перенос своей игры в Майами.

Напомним, что президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры. "Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения", – заявил Агансо.

Отметим, что ранее матч за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" прошел в Марокко.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Жирона

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Источник:

Championat.ru

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