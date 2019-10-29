Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

"Фенербахче" нацелился на приобретение 20-летнего защитника киевского "Динамо"

29 октября, 16:23

Игра Виталия Миколенко впечатлила боссов "канареек"

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Как утверждает издание Haber7, руководство турецкого "Фенербахче" планирует приобрести 20-летнего защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Ранее мы рассказывали, кому отдал свое сердце самый дорогой защитник "Динамо".

По информации источника, "Фенербахче" намерен усилить позицию левого фулбека. С этой целью клуб хочет выйти на трансферный рынок уже в январе. Миколенко – один из основных кандидатов, которыми интересуются боссы "Желтых канареек". Также в поле зрения скаутов турецкой команды попали хорват Дарио Мельняк из "Ризеспора" и уругвайский легионер "Лейпцига" Марсело Сараччи.

Читайте также: Михайличенко объяснил, почему "Динамо" не выиграло у "Карпат"

Реклама

В нынешнем сезоне Миколенко провел 16 матчей за киевский клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Завтра, 30 октября, ожидается, что Миколенко выйдет в составе "Динамо" против Шахтера в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Наш сайт проведет онлайн суперматча Кубка Украины.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" крепко засел в Киеве и отказывается уезжать.

В тренде
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"
Чисора уничтожил Прайса

Смотрите видео гола, забитого Миколенко в ворота французского "Ренна" в Лиге Европы

Ранее мы сообщали, что

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Фенербахче трансфер Виталий Миколенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...