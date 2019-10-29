"Фенербахче" нацелился на приобретение 20-летнего защитника киевского "Динамо"

Виталий Миколенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Как утверждает издание Haber7, руководство турецкого "Фенербахче" планирует приобрести 20-летнего защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Ранее мы рассказывали, кому отдал свое сердце самый дорогой защитник "Динамо".

По информации источника, "Фенербахче" намерен усилить позицию левого фулбека. С этой целью клуб хочет выйти на трансферный рынок уже в январе. Миколенко – один из основных кандидатов, которыми интересуются боссы "Желтых канареек". Также в поле зрения скаутов турецкой команды попали хорват Дарио Мельняк из "Ризеспора" и уругвайский легионер "Лейпцига" Марсело Сараччи.

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В нынешнем сезоне Миколенко провел 16 матчей за киевский клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Завтра, 30 октября, ожидается, что Миколенко выйдет в составе "Динамо" против Шахтера в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Наш сайт проведет онлайн суперматча Кубка Украины.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" крепко засел в Киеве и отказывается уезжать.

Смотрите видео гола, забитого Миколенко в ворота французского "Ренна" в Лиге Европы

Ранее мы сообщали, что

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