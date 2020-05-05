Феноменальный Роналду: 11 лет назад португалец оформил невероятный дубль в Лиге чемпионов

Официальный Twitter УЕФА вспомнил феноменальный дубль Криштиану Роналду, случившийся ровно 11 лет назад. В сезоне 2008/2009 годов в полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" сошелся с "Арсеналом". Поединок в Лондоне завершился победой "Красных дьяволов" со счетом 3:1 – у гостей дважды отличился Роналду и еще один мяч забил Пак Чи Сон, а гол хозяев на счету Робина ван Перси.

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Первый свой голо в матче Роналду забил на 11-й минуте после невероятного удара со штрафного. Казалось, что мяч находится слишком далеко от ворот, но португалец решился на дальний выстрел и мощным ударом поразил ближний угол ворот Мануэля Альмуния.

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А после перерыва Роналду оформил дубль после невероятной контратаки в исполнении "МЮ", которую сам же и начал. Криштиану подхватил мяч на своей половине поля, пяткой отыграл на Пака, кореец нашел впереди Руни, который сделал прострел в штрафную, куда на сумасшедшей скорости ворвался Роналду.

"В этот день в 2009-м Криштиану Роналду забил один из самых эффектных голов в своей карьере", – подписали видео в УЕФА.

В ответном матче "МЮ" одержал победу над "Арсеналом" (1:0) дома и вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Барселоне" со счетом 2:0. Голы у каталонцев забивали Самуэль Это'О и Лионель Месси.

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Кстати, мы недавно писали, что 15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону": уже тогда он создавал шедевры. 17-летний Месси вышел на поле и за три минуты забил два гола, но один из них не засчитали.

Смотрите обзор финала Лиги чемпионов-2019:

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