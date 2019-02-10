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Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков

Сегодня, 19:49

Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов

Фернандиньо
Фернандиньо. Фото: AFP
Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/063/c22/5c6063c222377.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/063/c22/5c6063c222377.jpg Футбол Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов

Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо несколько дней назад в общении с главным тренером сборной Бразилии Тите выразил готовность вернуться в ряды "селесао". Ранее 33-летний футболист отказался приезжать в национальную команду на товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна, которые бразильцы провели в ноябре минувшего года.

Причиной отказа играть за "селесао" являлись угрозы, которые получал Фернандиньо и члены его семьи через социальные сети после завершения чемпионата мира-2018.

Напомним, что Бразилия уступила Бельгии (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2018, а Фернандиньо отметился автоголом в той встрече.

За сборную Бразилии Фернандиньо играет с 2011 года, в его активе 49 матчей и 2 гола.

Ранее мы писали, что Лионель Месси сообщил тренеру сборной Аргентины, что хочет вернуться. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" снова сыграет за Аргентину в марте в товарищеском матче против Венесуэлы.

Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

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Тег футбол, сборная Бразилии, Фернандиньо

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Источник:

Sport.ua

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