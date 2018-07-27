Фейл дня: Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку

Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики

Лидер сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар по время отпуска после чемпионата мира 2018 года принял участие в финальном матче международного футбольного турнира Neymar Jr`s Five. Во время матча бразилец хотел продемонстрировать свою технику, но в итоге не сумел обыграть подростка.

Парень отобрал мяч у Неймара и побежал в атаку. Бразилец разозлился от такой смелости оппонента и впечатал его в стенку. Арбитр зафиксировал нарушение правил, а звездный футболист даже не попросил прощения.

Neymar gets tackled by a kid in a 5-a-side game, then barges him over in retaliation.... pic.twitter.com/Jzn5ub12EG — Football Mumble (@football_mumble) 25 июля 2018 г.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории футбола. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Ранее стало известно, что эксперты признали Неймара лучшим футболистом чемпионата мира. Бразильский футболист создал больше всех голевых моментов.

Напомним, что картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.