Фейл дня: Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку

Лидер сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар по время отпуска после чемпионата мира 2018 года принял участие в финальном матче международного футбольного турнира Neymar Jr`s Five. Во время матча бразилец хотел продемонстрировать свою технику, но в итоге не сумел обыграть подростка.

Парень отобрал мяч у Неймара и побежал в атаку. Бразилец разозлился от такой смелости оппонента и впечатал его в стенку. Арбитр зафиксировал нарушение правил, а звездный футболист даже не попросил прощения.

Neymar gets tackled by a kid in a 5-a-side game, then barges him over in retaliation.... pic.twitter.com/Jzn5ub12EG