Фейл дня: Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку

Сегодня, 14:38

Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Лидер сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар по время отпуска после чемпионата мира 2018 года принял участие в финальном матче международного футбольного турнира Neymar Jr`s Five. Во время матча бразилец хотел продемонстрировать свою технику, но в итоге не сумел обыграть подростка.

Парень отобрал мяч у Неймара и побежал в атаку. Бразилец разозлился от такой смелости оппонента и впечатал его в стенку. Арбитр зафиксировал нарушение правил, а звездный футболист даже не попросил прощения.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории футбола. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Ранее стало известно, что эксперты признали Неймара лучшим футболистом чемпионата мира. Бразильский футболист создал больше всех голевых моментов.

Напомним, что картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.
видео, футбол, Неймар

Вы сейчас просматриваете новость "Фейл дня: Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Дани Алвес. Фото AFP

Дани Алвес вступился за Неймара, которого все критикуют

21 Июля, 11:51

Одноклубник самого дорогого футболиста мира считает, что критиковать - легко, а тяжелее сделать то же самое, что Неймар  

Футбол

Неймар и его девушка Бруна Маркезини. Фото AFP

Самый дорогой футболист мира обещает, что не покинет "ПСЖ" летом

20 Июля, 13:32

Неймар заявил, что не уйдет из "ПСЖ", потому что в "его голове ничего не изменилось"
Загрузка...

Новости

Неймар. Фото AFP

Эксперты признали Неймара лучшим футболистом чемпионата мира

17 Июля, 16:29

Бразильский футболист создал больше всех голевых моментов

Теннис

Оказание "помощи" теннисисту, имитирующему Неймара. Фото: кадр из трансляции

Теннисист изобразил Неймара во время матча: ему пришлось делать искусственное дыхание

14 Июля, 20:27

Йонас Бьоркман во время поединка ветеранов на Уимблдоне "включил Неймара"

Новости

Неймар. Фото AFP

Неймар в финале ЧМ-2018 желает успеха сразу двум командам

13 Июля, 21:37

Звезда сборной Бразилии будет болеть за Ивана Ракитича и Килиана Мбаппе  

Новости

Неймар на ЧМ-2018 запомнился падениями. Фото AFP

Уилл Смит назвал футболиста Неймара хорошим актером

13 Июля, 17:53

Знаменитый актер и певец оценил симуляции бразильского нападающего
Загрузка...