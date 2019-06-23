Фэйл партнера Зинченко и шедевр экс-игрока "Шахтера": как Бразилия вышла в 1/4 Копа Америка
Хозяева Кубка Америки разгромили перуанцев – 5:0. Виллиан записал на свой счет один из красивейших голов турнира
На Кубке Америки-2019 завершилась борьба в группе А. На "Арена Коринтианс" в Сан-Паулу хозяйка турнира сборная Бразилии разгромила Перу со счетом 5:0. Отметим, что пятый гол у победителей шедевральным образом забил экс-полузащитник "Шахтера" Виллиан, в экстренном порядке вызванный в качестве замены Неймару. Вместе с тем, уже при счете 5:0, на 94-й минуте у бразильцев не смог реализовать пенальти одноклубник Александра Зинченко по "МанСити" Жезус – его удар с "точки" потащил вратарь перуанцев Гальесе.
Видео гола Виллиана в матче Бразилия – Перу (5:0)
Видео незабитого Жезусом пенальти в матче Бразилия – Перу (5:0)
- Кубок Америки-2019. Группа А
- Бразилия – Перу – 5:0
- Голы: Каземиро (12), Фирмино (19), Эвертон (32), Алвес (53), Виллиан (90)
Как мы сообщали ранее, в другом матче группы А вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке. Чтобы открыть счет в игре с Боливией, венесуэльцу Дарвину Мачису понадобилось всего 75 секунд. Его команда выиграла – 3:1. Как результат, в 1/4 финала из группы А вышли Бразилия и Венесуэла.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БРАЗИЛИЯ
|3
|2
|1
|0
|8-0
|7
|2
|ВЕНЕСУЭЛА
|3
|1
|2
|0
|3-1
|5
|3
|ПЕРУ
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|4
|БОЛИВИЯ
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
Напомним, накануне тренер Бразилии поклялся честью, что не шпионил за Перу с помощью дрона. "Если бы мне пришлось прибегнуть к такому методу, чтобы одержать победу, я бы взял свою кепку и ушел домой", – заявил Тите.
Смотрите, как бразилец Виллиан забивал "Динамо" в Лиге Европы-2019
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