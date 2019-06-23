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Фэйл партнера Зинченко и шедевр экс-игрока "Шахтера": как Бразилия вышла в 1/4 Копа Америка

23 июня, 09:39

Хозяева Кубка Америки разгромили перуанцев – 5:0. Виллиан записал на свой счет один из красивейших голов турнира

Сборная Бразилии
Сборная Бразилии. Фото: AFP

На Кубке Америки-2019 завершилась борьба в группе А. На "Арена Коринтианс" в Сан-Паулу хозяйка турнира сборная Бразилии разгромила Перу со счетом 5:0. Отметим, что пятый гол у победителей шедевральным образом забил экс-полузащитник "Шахтера" Виллиан, в экстренном порядке вызванный в качестве замены Неймару. Вместе с тем, уже при счете 5:0, на 94-й минуте у бразильцев не смог реализовать пенальти одноклубник Александра Зинченко по "МанСити" Жезус – его удар с "точки" потащил вратарь перуанцев Гальесе.

Видео гола Виллиана в матче Бразилия – Перу (5:0)

Видео незабитого Жезусом пенальти в матче Бразилия – Перу (5:0)

  • Кубок Америки-2019. Группа А
  • Бразилия – Перу – 5:0
  • Голы: Каземиро (12), Фирмино (19), Эвертон (32), Алвес (53), Виллиан (90)

Как мы сообщали ранее, в другом матче группы А вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке. Чтобы открыть счет в игре с Боливией, венесуэльцу Дарвину Мачису понадобилось всего 75 секунд. Его команда выиграла – 3:1. Как результат, в 1/4 финала из группы А вышли Бразилия и Венесуэла.

NКомандаИВНПМО
1БРАЗИЛИЯ32108-07
2ВЕНЕСУЭЛА31203-15
3ПЕРУ31113-64
4БОЛИВИЯ30032-90

Напомним, накануне тренер Бразилии поклялся честью, что не шпионил за Перу с помощью дрона. "Если бы мне пришлось прибегнуть к такому методу, чтобы одержать победу, я бы взял свою кепку и ушел домой", – заявил Тите.

Смотрите, как бразилец Виллиан забивал "Динамо" в Лиге Европы-2019

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Тег сборная Бразилии, Виллиан, сборная Перу, Кубок Америки, Габриэл Жезус

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Сегодня|Спорт

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