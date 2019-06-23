Фэйл партнера Зинченко и шедевр экс-игрока "Шахтера": как Бразилия вышла в 1/4 Копа Америка

Хозяева Кубка Америки разгромили перуанцев – 5:0. Виллиан записал на свой счет один из красивейших голов турнира

Сборная Бразилии. Фото: AFP

На Кубке Америки-2019 завершилась борьба в группе А. На "Арена Коринтианс" в Сан-Паулу хозяйка турнира сборная Бразилии разгромила Перу со счетом 5:0. Отметим, что пятый гол у победителей шедевральным образом забил экс-полузащитник "Шахтера" Виллиан, в экстренном порядке вызванный в качестве замены Неймару. Вместе с тем, уже при счете 5:0, на 94-й минуте у бразильцев не смог реализовать пенальти одноклубник Александра Зинченко по "МанСити" Жезус – его удар с "точки" потащил вратарь перуанцев Гальесе.

Видео гола Виллиана в матче Бразилия – Перу (5:0)

Видео незабитого Жезусом пенальти в матче Бразилия – Перу (5:0)

Кубок Америки-2019. Группа А

Бразилия – Перу – 5:0

Голы: Каземиро (12), Фирмино (19), Эвертон (32), Алвес (53), Виллиан (90)

Как мы сообщали ранее, в другом матче группы А вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке. Чтобы открыть счет в игре с Боливией, венесуэльцу Дарвину Мачису понадобилось всего 75 секунд. Его команда выиграла – 3:1. Как результат, в 1/4 финала из группы А вышли Бразилия и Венесуэла.

N Команда И В Н П М О 1 БРАЗИЛИЯ 3 2 1 0 8-0 7 2 ВЕНЕСУЭЛА 3 1 2 0 3-1 5 3 ПЕРУ 3 1 1 1 3-6 4 4 БОЛИВИЯ 3 0 0 3 2-9 0

Напомним, накануне тренер Бразилии поклялся честью, что не шпионил за Перу с помощью дрона. "Если бы мне пришлось прибегнуть к такому методу, чтобы одержать победу, я бы взял свою кепку и ушел домой", – заявил Тите.

Смотрите, как бразилец Виллиан забивал "Динамо" в Лиге Европы-2019

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