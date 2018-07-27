ФФУ наказала Исмаили двумя матчами дисквалификации и не стала отстранять игроков "Динамо"

Сегодня, 27 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. Тщательно изучив материалы дела "Об удалении футболиста донецкого "Шахтера" Исмаили в матче за Суперкубок Украины с киевским "Динамо", КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте, отстранить Исмаили на два матча.

"При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела, – рассказал официальному сайту ФФУ председатель КДК Андрей Шумилов. – Кстати, если бы мы руководствовались таким подходом, то, например, за поведение болельщиков в последнем матче УПЛ сезона 2017/2018 "Динамо" и "Шахтер" получили бы более суровые наказания. И тогда матч 3-го тура уже в текущем чемпионата между киевлянами и горняками также мог пройти без зрителей. Однако КДК тогда принял во внимание интересы болельщиков и ограничился более мягким наказанием: один домашний матч без зрителей для "Динамо", чьи болельщики выбегали на поле и ударили прямо на поле игрока команды-соперницы, и один матч без гостевого сектора для "Шахтера", чьи болельщики совершили менее резонансные нарушения. Хотя, повторюсь, удар болельщиком "Динамо" игрока "Шахтера" прямо на футбольном поле – это очень серьезное нарушение.

При рассмотрении дела Исмаили во внимание принято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах. "Шахтер", в частности, направил в КДК письмо, где настаивал на дисквалификации двух игроков "Динамо" – Томаша Кендзеры и Тамаша Кадара. Эти два футболиста толкали игрока "Шахтера" Андрея Тотовицкого, когда тот лежал на газоне в конце матча. Между прочим, уситывая, что игра не была остановлена (мяч находился в руках голкипера "Динамо") такие действия футболистов требовали не только наказания самих игроков, но и назначения 11-метрового удара. Именно после этого момента и состоялась конфликтная ситуация на поле. Она завершилась массовой потасовкой, в которой активное участие приняли игрок "Динамо" Бурда и футболист "Шахтера" Исмаили. Кстати, именно Бурда первый толкнул Исмаили. И, в конце концов, это привело к удалению и Бурды, и Исмаили.

Мы по несколько раз просмотрели все имеющиеся видео. Но, к сожалению, видео, которое бы помогло установить четкую и подробную картину схватки, нет. Поэтому, повторюсь, после тщательного изучения всех имеющихся материале дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры и не принимать во внимание письмо "Шахтер", в котором клуб требует отстранения двух игроков "Динамо" минимум на три матча."

Ранее юрист "Шахтера" Андрей Харитончук прокомментировал эпизод: "Никаких оснований для увеличения дисквалификации Исмаили нет".

Напомним, что экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, при каких условиях будет меньше хамского поведения на футболе. По его словам, КДК ФФУ нужно просматривать видео-повторы скандальных эпизодов матчей.