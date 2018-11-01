ФФУ подаст заявку на проведение в Харькове матча за Суперкубок УЕФА

Сегодня, 13:04

Еврокубковый матч планируется принять в 2021 году

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Федерация футбола Украины вместе с Харьковской областной государственной администрацией подадут заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 года на стадионе "Металлист" в Харькове. Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА, будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года.

За последние годы на стадионе в Харькове успешно проводились матчи внутренних турниров, поединки мужской и женской Лиги чемпионов, Лиги наций, поэтому в ФФУ полагают, что есть все основания рассчитывать на то, что Харьков сможет провести матч за Суперкубок УЕФА на высшем уровне.

Напомним, в мае в Киеве состоялся финал Лиги чемпионов. На "Олимпийском" "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 и в третий раз подряд завоевал престижный трофей.

В ближайшем матче на стадионе "Металлист" встретятся "Шахтер" и "Динамо". Встреча состоится 3 ноября в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Ранее на официальном канале "Шахтера" в YouTube появился промо-ролик матча. "Суперматч в Харькове. Битва гигантов "Шахтер" – "Динамо", – подписано видео.
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Источники:

Сегодня|Спорт, ФФУ

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