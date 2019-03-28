ФФУ: УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в сборную Украины

В Федерации просят болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА

Фото: ФФУ

ФФУ: УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в сборную Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c87/ec6/5c9c87ec641db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c87/ec6/5c9c87ec641db.jpg 2019-03-28T10:38:49+02:00 Футбол В Федерации просят болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с открытием дисциплинарных производств в отношении двух первых матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020. Напомним, португальские СМИ утверждают, что Жуниор Мораес не имеет права выступать за сборную Украины, поэтому в стартовых матчах отбора на чемпионат Европы нашей команде нужно присудить технические поражения.

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"Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом УЕФА порядке подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса.

Согласно предусмотренной процедуры Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.

Решение по результатам рассмотрения протестов будут приняты на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже.

Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", – убежден генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Сам же Мораес уверен в том, что Федерация не нарушала никаких законов во время его натурализации: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину".

Добавим, что юристы в один голос заявляют, что при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства, а по законам Украины, беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году.

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