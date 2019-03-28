ФФУ: УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в сборную Украины
В Федерации просят болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА
Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с открытием дисциплинарных производств в отношении двух первых матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020. Напомним, португальские СМИ утверждают, что Жуниор Мораес не имеет права выступать за сборную Украины, поэтому в стартовых матчах отбора на чемпионат Европы нашей команде нужно присудить технические поражения.
"Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом УЕФА порядке подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса.
Согласно предусмотренной процедуры Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.
Решение по результатам рассмотрения протестов будут приняты на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже.
Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.
Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", – убежден генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.
Сам же Мораес уверен в том, что Федерация не нарушала никаких законов во время его натурализации: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину".
Добавим, что юристы в один голос заявляют, что при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства, а по законам Украины, беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году.
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