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Фиаско Месси в Бильбао: обзор сенсационной победы "Атлетика" над "Барселоной"

7 февраля, 07:35

Баски выбили каталонцев из Кубка Испании, забив решающий мяч в компенсированное время

Четвертьфиналы Кубка Испании по футболу завершились сенсацией. "Атлетик" выбил из турнира "Барселону", обыграв ее в Бильбао со счетом 1:0 благодаря голу Уильямса на 90+3 минуте. У каталонцев, которых в последнее время сотрясают один скандал за другим, весь матч на поле провел Месси, "отметившийся" желтой карточкей.

Поединок "Атлетик" – "Барселона" (1:0) прошел с территориальным преимуществом каталонцев, которые владели мячом 68% времени против 32 у соперника. По количеству ударов также впереди оказалась "Барса" – 11:8. Однако единственный в матче мяч влетел в ворота "блаугранас".

В компенсированное время второго тайма, после навеса с фланга в исполнении Ибаи Гомеса, Иньяки Уильямс выиграл верховую дуэль и точно пробил головой.

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Атлетик – Барселона – 1:0
Гол: Уильямс, 90+3
Атлетик: Симон – Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче – Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77) – Уильямс
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба – Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг – Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57)
Предупреждения: Йерай, Весга, Капа – Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур

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Напомним, на днях у Месси произошел конфликтсо спортивным директором "Барселоны" Эрикем Абидалем. Тут же появилась информация, что Лео хочет покинуть клуб и может перебраться в "Манчестер Сити".

На этом скандалы не закончились. Позже стало известно, что Месси повздорил с вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Перепалка между одноклубниками по "Барсе" возникла в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде на тренировке. Чуть не дошло до драки.

Смотрите, как "Барса" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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Барселона Лионель Месси кубок Испании Атлетик Бильбао

Источник: Сегодня|Спорт

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