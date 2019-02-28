ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну

Мундиаль собираются увеличить до 48 сборных, решение примут в этом году

Главный стадион ЧМ-2022. Фото: Twitter

ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ad/357/5c77ad35735d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ad/357/5c77ad35735d1.jpg 2019-02-28T11:43:36+02:00 Футбол Мундиаль собираются увеличить до 48 сборных, решение примут в этом году

Международная федерация футбола до июня должна решить, увеличит ли она количество команд в финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам футбольного саммита в Риме.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. Ранее агентство Kuwait News Agency сообщило, что Инфантино обсудил с представителями комитета по проведению чемпионата мира в Катаре возможность увеличения числа участников мирового первенства 2020 года с 32 до 48 команд и организации части матчей за пределами страны-организатора.

"Будет сложно организовать чемпионат мира с 48 командами в Катаре, потому что это небольшая страна, и это дает повод обсуждать проведение матчей в соседних странах. Катар готов обсуждать вопрос привлечения других стран, – сказал Инфантино. – И если будет возможность организовать турнир с 48 командами, то это будет хорошо, если не получится, то тоже неплохо. Мы должны решить до июня этого года".

Ранее генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что ФИФА подведет итоги исследования по возможному увеличению числа участников чемпионата мира 2022 года на совете организации 15 марта в Майами. 5 июня в Париже пройдет конгресс ФИФА, на котором состоятся выборы президента организации. Инфантино является единственным кандидатом на этот пост.

На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, по две лучшие команды выйдут в плей-офф. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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