ФИФА накажет "Кардифф" за отказ заплатить "Нанту" за погибшего футболиста
Тело аргентинского футболиста нашли на дне Ла-Манша
ФИФА может подвергнуть санкциям "Кардифф Сити", если клуб не заплатит "Нанту" до конца следующей недели первый взнос в размере 5 млн фунтов из общей суммы 15 млн фунтов за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает Times. Напомним, Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров.
Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.
"Нант" потребовал у "Кардифф Сити" выплату в размере 15 миллионов фунтов за трансфер нападающего. Ранее в "Кардиффе" сообщили, что не станут выплачивать французскому клубу деньги, пока не получат полных данных расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста.
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