ФИФА накажет "Кардифф" за отказ заплатить "Нанту" за погибшего футболиста

Тело аргентинского футболиста нашли на дне Ла-Манша

Фото: AFP

ФИФА накажет "Кардифф" за отказ заплатить "Нанту" за погибшего футболиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d77/5fc/5c5d775fc86fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d77/5fc/5c5d775fc86fb.jpg 2019-02-08T14:36:00+02:00 Футбол Тело аргентинского футболиста нашли на дне Ла-Манша

ФИФА может подвергнуть санкциям "Кардифф Сити", если клуб не заплатит "Нанту" до конца следующей недели первый взнос в размере 5 млн фунтов из общей суммы 15 млн фунтов за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает Times. Напомним, Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

"Нант" потребовал у "Кардифф Сити" выплату в размере 15 миллионов фунтов за трансфер нападающего. Ранее в "Кардиффе" сообщили, что не станут выплачивать французскому клубу деньги, пока не получат полных данных расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФИФА накажет "Кардифф" за отказ заплатить "Нанту" за погибшего футболиста". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...