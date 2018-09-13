ФИФА намерена бороться с арендой футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения ограничений по количеству игроков, отдаваемых в аренду, сообщает Sport Bild.

По замыслу ФИФА, клубы смогут отправлять в аренду максимум восемь игроков, при этом не более четырех в один клуб. Исключение может быть сделано для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Если ограничение вступит в силу, то больше всего оно повлияет на "Челси" и "Ювентус". В текущем сезоне английский клуб отдал в аренду 40 игроков, 26 футболистов арендовано у "бьянко-нери".

Ранее мы писали, что клуб Первой лиги чемпионата Украины "Рух" (Винники) усилился воспитанником донецкого "Шахтера" Денисом Арендаруком. "Рух" арендовал нападающего на год.

Напомним, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что члены исполнительного комитета при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 проигнорировали рекомендации о том, что Катар не способен принять турнир. И победа заявки Катара стала результатом противозаконной договоренности и политического давления, оказываемого Мишелем Платини.