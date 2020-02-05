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ФИФА не подтвердила информацию, что Россия останется без ЧМ-2022

5 февраля, 13:22

Российская сборная может остаться без мундиаля из-за скандала с допингом

ФИФА интригует

ФИФА интригует / Фото: AFP

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В ФИФА отреагировали на информацию о невозможности сборной России выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре в связи с допинговым скандалом. Главный орган мирового футбола не подтверждает слухи, ссылаясь на свое последнее заявление о сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством.

"У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с ВAДA по вопросу санкций в отношении футбола", – заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире в Катаре, но россияне не будут иметь права на использование национальной символики и гимна.

К слову, в России уже отреагировали на слухи об отстранении их сборной от участия в ЧМ-2022. Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что у ВАДА нет такой власти. "Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. ВАДА не может кого-то не допустить. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация", – сказал Колосков.

Напомним, что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Читайте все подробности наказания России за допинг.

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сборная России ФИФА ЧМ-2022

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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