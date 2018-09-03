ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера года

ФИФА огласила финальную тройку претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. В тройке финалистов оказались Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и Зинедин Зидан ("Реал"), сообщает пресс-служба организации. Победителя объявят в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

В июле ФИФА назвала претендентов на звание "Тренер года", куда также входили Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Эрнесто Вальверде ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне ("Атлетико"), Станислав Черчесов (сборная России).

Ранее стало известно, за кого голосовали Шевченко и Пятов в опросе на лучшего игрока и тренера года. Наставник и капитан сборной Украины продемонстрировали единодушие относительно лучшего игрока, а вот их мнение в выборе лучшего тренера разошлось.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.