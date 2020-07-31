ФИФА отреагировала на начало расследования против главы мирового футбола

Прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Главу мирового футбола уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации, сообщает championat.com.

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В ФИФА отреагировали на начало расследования в Швейцарии и заявили, что готовы полностью сотрудничать со следствием. Отметим, что кроме Инфантино под подозрение попал генерального прокурора Швейцарии Майкл Лаубер.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Кстати, он пришел на свой пост, заменив Зеппа Блаттера, который также был обвинен в коррупции и отстранен от футбола на длительный срок. Инфантино активно защищал проведение ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на громкие скандалы и обвинение в покупке голосов. Как мы писали ранее, чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018, но не заплатили.

Напомним, Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за скандала со взятками. Главным претендентом на то, что забрать у шейхов следующий мундиаль, являются США.

В Катаре открыли стадион ЧМ-2022 под названием "Алмаз в пустыне":

В Катаре открыли стадион ЧМ-2022 под названием "Алмаз в пустыне" Видео: Reuters

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