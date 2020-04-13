ФИФА придумала, как заставить игроков доиграть сезон, несмотря на завершение контрактов

У многих игроков завершаются контракты в июне, но на тот момент доиграть сезон никак не получится

ФИФА не имеет юридических прав для того, чтобы обязать клубы и футболистов продлевать истекающие в июне контракты, но имеет свои рычаги давления на игроков, дабы заставить их не покидать команды до окончания сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. В организации планируют изменить правила трансферного окна, которое не позволит игрокам перейти в новую команду, пока текущий сезон не будет завершен. Мы уже писали, что ФИФА вынесла революционное решение относительно текущего сезона.

"ФИФА не может продлевать контракты за пределы 30 июня, но трансферное окно не будет таким же, как обычно – игроки не смогут зарегистрироваться в других командах. 1 июля рынок не откроется", – цитирует AS юридического директора ФИФА Эмилио Гарсию Сильверо.

Ранее мы писали, что в УЕФА определились, когда доиграют еврокубки нынешнего сезона. Чиновники хотят завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы после национальных турниров. Предполагается, что внутренние чемпионаты должны будут завершиться в августе.

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На данный момент планируется, что национальные турниры смогут вновь играть в конце мая или в самом начале июне. Например, рестарт чемпионата Испании ожидается 29 мая, причем есть вариант, когда все матчи будут играть на Канарских островах. Примерно в это же время собирается вернуться и английская Премьер-лига.

Чем на карантине занимается известный комментатор:

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