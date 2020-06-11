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ФИФА приняла революционное решение в пользу футболистов-путешественников

11 июня, 20:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Теперь игроки смогут менять до трех клубов за сезон

В связи с пандемией коронавируса ФИФА изменила правила трансферов футболистов. Теперь игроки могут выступать за три разные команды в течение одного сезона, что ранее было запрещено. Недавно с такой проблемой столкнулся новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо. Бельгиец пополнил состав киевлян в конце прошлого года, но пока не сыграл ни одного официального матча.

Также ФИФА разрешит некоторым ассоциациям начать период регистрации новых трансферов на сезон-2020/21 до завершения сезона-2019/20 при условии соблюдения определенных условий.

Ранее мы писали, что ФИФА рассказала судьям, что делать с футболистами, которые плюют на поле. Еще недавно игрокам, плюющим на газон, грозили показывать желтые карточки. Но теперь от этих санкций отказались.

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Также мы писали, что ФИФА временно разрешила проводить командам по пять замен в матче и отменила Систему видеопомощи арбитрам. (VAR). Для примера, в Украине уже ввели дополнительные замены, но от VAR решили не отказываться.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой после карантина:

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ФИФА правила футбола трансфер

Источник: Сегодня|Спорт

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