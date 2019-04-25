ФИФА сделала безжалостный удар по участникам договорных матчей

Организация пожизненно отстранила от спорта нечистых на руку футболистов и агентов

Футболисты дисквалифицированы за участие в договорных матчах. Фото: AFP

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение применить санкции к девяти футболистам, которые нарушили дисциплинарный кодекс организации. От любой футбольной деятельности пожизненно отстранены:

Карлон Мюррей и Кейно Томас (оба – Тринидад и Тобаго), Хеллингс Мвакасунгула (Малави), Ибрагим Каргбо (Сьерра-Леоне), Кудзанай Шаба (Зимбабве), Сеидат Чомого (Бенин), Леонель Дуарте (Куба), Мохаммад Салим Исрафиэль Кохистани (Афганистан).

На 10 лет дисквалифицирован кениец Джордж Овино Ауди, также он заплатит 15 тысяч швейцарских франков. Что касается агента из Зимбабве Кудзанай Шаба, то он отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Все они получили наказание за манипулирование результатами футбольных матчей.

Ранее мы писали, что экс-тренера "Металлиста" и "Карпат" пожизненно отлучат от футбола. Александру Севидову готовят дисквалификацию по обвинению в деле о причастности к договорным матчам.

Как сообщалось ранее, cтали известны новые подробности махинаций ФК "Сумы",который решением контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ был лишен статуса профессионального футбольного клуба. Команда практиковала договорные поединки на протяжении полутора лет. За этот срок она отыграла 30 матчей с фиксированным результатом. А на участии "Сум" в договорных матчах заработали более 10 миллионов евро.

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