ФИФА ужесточит правила аренды футболистов: сигнал для "Шахтера" и "Динамо"

Английская The Times уверяет, что ФИФА готовит новые ограничения для клубов на количество футболистов, которых можно будет отдавать в аренду в другие команды. Поправки должны вступить в силу с сезона-2020/2021, дабы клубы успели подготовиться к ужесточению правил, по которым они смогут отдавать в аренду одновременно не более шести или восьми игроков. При этом между двумя клубами может быть заключено не более двух сделок в течение сезона.

Кого это коснется в первую очередь? Тех, кто ведет футбольный бизнес, опираясь на аренду игроков. Например, итальянская "Аталанта", по информации Transfermarkt, отдала в аренду 54 (!) футболиста на суммарную стоимость 98 млн евро (считается рыночная цена футболистов по оценке того же Transfermarkt). В топ-10 входят еще восемь клубов из Италии ("Дженоа", "Сампдория", "Кьево", "Сассуоло", "Интер", "Торино", "Ювентус" и "Парма"), а также молодежная команда "Челси".

Лидером по количеству футболистов, взятых в аренду, является корейский "Санджу Санму" – 29 игроков. Восьмое место в рейтинге занимает "Леганес", ворота которого защищает украинец Андрей Лунин. У него 11 игроков в аренде с учетом вратаря сборной Украины.

Впрочем, правило ФИФА направлено не только на такие массовые акции. Многие клубы при помощи аренды обходят правило финансового фэйр-плей – вместо приобретения дорогостоящего футболиста берут его в аренду. У "Милана", например, на правах аренды выступают три игрока с общей рыночной стоимостью 125 млн евро – Игуаин (55 млн), Бакайоко и Кесси (по 35 млн). У "Интера" – три игрока в аренде на 80 млн (Балде, Врсалько и Политано), у "Баварии" – один на 80 (Родригес).

"Реал" отпустил в аренду 9 футболистов на 162 млн евро, "Челси" – 18 на 160 млн, "Ювентус" – 25 на 109 млн.

В Украине лидером по раздаче игроков в аренду являются "Шахтер" и "Динамо". По версии Transfermarkt – 26 и 15 игроков соответственно. Берут в аренду чаще всех "Арсенал" (10) и "Мариуполь" (8).

Напомним, что португальский тренер Жозе Мораиш выкупил свой контракт у "Карпат" и попрощался с чемпионатом Украины.