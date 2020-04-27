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ФИФА ведет дополнительные замены, чтобы обезопасить футболистов от травм после карантина

27 апреля, 16:52

Александр Трикиша

После завершения карантина сезон будут доигрывать в сжатые сроки

ФИФА предлагает увеличить число замен в одном матче с трех до пяти в качестве временной меры, чтобы избежать травм футболистов после возобновления чемпионатов, в которых предстоит доигрывать оставшиеся матчи в сжатые сроки из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Отметим, что предложение ФИФА должно получить одобрение со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), однако окончательное решение остается за организаторами турниров. Ранее мы писали, что дополнительные замены намерены ввести в чемпионате Англии.

Также мы писали, что УЕФА может отменить систему VAR на оставшиеся матчи еврокубков. Судьи в студии VAR будут подвержены риску заразить друг друга коронавирусом.

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Кроме этого в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов. Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не киевляне.

Футболисты благодарят медработников, борющихся с коронавирусом:

Футболисты благодарят медработников

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Источник: Сегодня|Спорт

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