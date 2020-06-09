"Фигу был предателем": бывший президент "Барселоны" – о грязном и коварном поступке главы "Реала"

Бывший президент "Барселоны" Джоан Гаспарт в красках рассказал о скандальном переходе португальского полузащитника Луиша Фигу в "Реал" в 2000 году. Ранее мы сообщали, что Фигу открестился от романа с Гвардиолой.

"Фигу был предателем. В ту же ночь, когда я был избран президентом "Барселоны", он позвонил мне и сказал, что у него есть два билета — один в Мадрид и один в Барселону. Он сказал, что агент подписал контракт с "Реалом". Если Фигу не подпишет его, то должен будет заплатить около 3 миллионов евро. Он сказал, что не подведет агента, но если "Барселона" заплатит эти деньги, то он останется. Я сказал, что мы заплатим. Фигу попросил взять документ с банковскими гарантиями, но была ночь, и мне не удалось этого сделать. Я дал ему гарантию, что мы возьмем на себя обязательства, но он перешел в "Реал". Это был грязный и коварный поступок моего хорошего друга Флорентино Переса", — цитирует Гаспарта Sport.es.

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Напомним, Фигу выступал за "Реал" в период с 2000 по 2005 год. В составе "сливочных" португалец провел 239 матчей, забил 57 мячей и стал победителем Лиги чемпионов-2002. Луиш завершил карьеру в 2009 году в миланском "Интере". Также полузащитник выступал за лиссабонский "Спортинг" и "Барселону".

Смотрите, как "Барселона" выступала в Лиге чемпионов до перерыва:

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