"Фигура класс, а попа супер": жена игрока "Динамо" восхитила формами

Жена защитника "Динамо" Николая Морозюка восхитила своих подписчиков новой откровенной фотографией в социальных сетях. На фото Ирина Морозюк в бикини лежит на кровати. По всей видимости, действие происходит на пляже в Киеве, судя по геотегу фото в Instagram и обстановке вокруг.

Подписчики Ирины восхищаются ее формами: "Ухххх орешки высший сорт", "Шикарная", "Идеальная", "Вы суперски бомбезна", "Волшебная Ириша", "Фигура класс, а попа супер", – вот некоторые из комментариев под фото в Instagram.

Также Ирина Морозюк рассказала о роли мотивации в процессе поддержания формы: "Я очень много могу рассказать о спорте в моей жизни. В первую очередь этот пост посвящается людям, у которых кишка тонка (как у меня), чтобы достичь тех форм, от которых у них текут слюни. Начну с того, что я очень склонна к полноте. До родов легко могла набрать 2 кг от того, что понюхала шоколад. Начну с понедельника, сегодня выходной, сегодня целый день работала, болит голова, утром нет сил заниматься, вечером плохая погода и т.д. – это все про меня. И так же про питание: ой, это все гормоны, плохой обмен веществ, у меня ПМС – мне можно, ну ничего не случится, если я пару орехов на ночь съем и т.д.! Об этом можно говорить вечно. А на самом деле это все из-за того, что нет мотивации! Для меня лично мотивацией стал показ моей коллекции. И когда она появляется, ты фигачишь 7 дней в неделю и тебе это в кайф! Соответственно ты видишь результат – тогда вообще крылья вырастают. Не ищите отговорок, а ищите мотивацию!".

Ранее мы писали, что жена Морозюка показала сексуальное видео из спортзала. Тогда красавица попрыгала на скакалке под известный хит.

В этом сезоне Николай Морозюк сыграл в 18 матчах в чемпионате Украины и забил один гол. Также на счету футболиста 12 матчей в еврокубках, где Морозюк забил три мяча.