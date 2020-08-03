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Фигура – огонь! Девушка, которая свела с ума украинского новичка "Андерлехта" Михайличенко

3 августа, 15:54

Олег Люлька Олег Люлька

Самые яркие фотографии красотки, которая завладела сердцем новобранца легендарного бельгийского клуба

На сообщение о переходе Богдана Михайличенко в "Андерлехт" одной из первых в социальных сетях отреагировала его очаровательная супруга Виктория. "Удачи! Горжусь тобой", – написала девушка в сторис у себя в Instagram.

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Напомним, 23-летний воспитанник киевского "Динамо" Богдан Михайличенко, этим летом в составе "Зари" ставший бронзовым призером чемпионата Украины, подписал с самым титулованным клубом Бельгии контракт на 4 года. Брюссельцам левый защитник достался, по одним данным, за 500 тысяч евро, по другим – за 1,5 млн.

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Что касается девушки, вдохновляющей на футбольные подвиги украинского новичка "Андерлехта", то от Виктории Михайличенко просто невозможно отвести взгляд. Смотрите самые яркие фото с длинноногой красоткой:

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INSTAGRAM
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INSTAGRAM

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Напомним, брюссельцы на своем официальном сайте представили украинского новичка при помощи эффектного ролика, в котором футболист обращается к фанатам "Андерлехта": "У меня длинная фамилия – Михайличенко, поэтому можете называть меня Миха".

Обзор последнего победного матча Михайличенко с "Зарей"

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Заря Луганск Андерлехт чемпионат Бельгии WAGs Богдан Михайличенко жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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