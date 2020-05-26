Филигранная точность: Криштиану Роналду поразил баскетбольное кольцо

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время тренировки отрабатывает точность своих ударов, для чего использует баскетбольное кольцо. Португалец продемонстрировал свое мастерство и отправил мяч прямо в корзину, после чего бурно отпраздновал свой успех.
Напомним, что Роналду с началом карантина покинул Италию и отправился на родину в Португалию. Лишь недавно он вернулся в расположение клуба, где приступил к тренировкам. Кстати, на днях стали известны результаты тестирования на коронавирус в "Ювентусе".
Кстати, ранее мы писали, что Джорджина отомстила Роналду и заплела ему косичку, сидя на шее у футболиста. Девушка использовала знаменитого футболиста в качестве модели. Джорджина ответила возлюбленному за недавнюю выходку, когда он залез на девушку сверху и отшлепал на глазах у детей.
Кроме того, Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него. Криштиану продемонстрировал поклонникам свои любимые упражнения в тренировочном зале и пообещал: "У вас будет такой же пресс".
Смотрите, как "Ювентус" играл с главным конкурентом на золотые медали в Италии:
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