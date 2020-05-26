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Филигранная точность: Криштиану Роналду поразил баскетбольное кольцо

26 мая, 18:00

Александр Трикиша

Португальский нападающий продемонстрировал, что может попасть не только по футбольным воротам

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время тренировки отрабатывает точность своих ударов, для чего использует баскетбольное кольцо. Португалец продемонстрировал свое мастерство и отправил мяч прямо в корзину, после чего бурно отпраздновал свой успех.

Напомним, что Роналду с началом карантина покинул Италию и отправился на родину в Португалию. Лишь недавно он вернулся в расположение клуба, где приступил к тренировкам. Кстати, на днях стали известны результаты тестирования на коронавирус в "Ювентусе".

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Кстати, ранее мы писали, что Джорджина отомстила Роналду и заплела ему косичку, сидя на шее у футболиста. Девушка использовала знаменитого футболиста в качестве модели. Джорджина ответила возлюбленному за недавнюю выходку, когда он залез на девушку сверху и отшлепал на глазах у детей.

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Кроме того, Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него. Криштиану продемонстрировал поклонникам свои любимые упражнения в тренировочном зале и пообещал: "У вас будет такой же пресс".

Смотрите, как "Ювентус" играл с главным конкурентом на золотые медали в Италии:

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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