"Финал – это борьба психологии": Сергей Ребров высказал свой прогноз на матч "Динамо" – "Ворскла"

Встреча начнется в среду в 21:30 на харьковском стадионе "Металлист"

Сегодня вечером в Харькове пройдет один из самых ожидаемых матчей футбольного сезона. Наш сайт уже ведет онлайн-трансляцию "Динамо" – "Ворскла". Перед встречей на "Металлисте" многие специалисты дают прогнозы.

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Например, Николай Павлов считает, что поражение станет ударом по "Динамо". Также свои мысли в комментарии zbirna.com высказал и бывший тренер и игрок киевского клуба Сергей Ребров, который сейчас является наставником "Ференцвароша" и находится в отпуске на Родине:

"Динамовцы будут иметь преимущество, но "Ворскла" может проводить опасные контратаки. Важными станут первые минуты игры. Кто сразу почувствует уверенность, тот получит некоторое преимущество. Финал — это всегда борьба психологии, и этот матч не станет исключением. Не думаю, что на "Динамо" повлияет субботнее поражение от "Шахтера", это будет совсем другая игра и с другим, видимо, составом. "Ворскла" по праву дошла до решающего матча Кубка Украины, с приходом Юрия Максимова команда изменилась, но фаворитом финала я считаю "Динамо". Для киевлян этот Кубок сейчас важен, наверное, как никогда".

Трансляция матча будет вестись и на платформе Oll.tv.

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Смотрите, как прошлой осенью "Динамо" разгромило "Ворсклу" на ее поле в чемпионате Украины.

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Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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