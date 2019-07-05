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Финал Кубка Америки по футболу: прогноз на матч Бразилия – Перу

5 июля, 11:10

С вероятностью в 86 процентов Бразилия обыграет Перу в финале Копа Америка – прогноз букмекеров

"До свидания, Аргентина!". Бразилия - фаворит финала Кубка Америки
"До свидания, Аргентина!". Бразилия - фаворит финала Кубка Америки. Фото: AFP

Чемпион двух последних Кубков Америки сборная Чили пала в полуфинале, со счетом 3:0 разгромлена Перу. Забивали Флорес, Йотун и Герреро. А в центре защиты у победителей весь матч отыграл Карлос Самбрано, который год назад пришел в "Динамо" и тем же летом уехал в аренду в "Базель". В воскресном финале на "Маракане" перуанцев ждет Бразилия. Которая выиграла все четыре предыдущих Копы, когда была хозяином. А Перу не был в финале с 1975 года. Но в последних трех розыгрышах перуанцы дважды занимали третье место, бразильцы не показывались даже в полуфинале.

А в центре внимания на Копе другой Самбрано – эквадорский арбитр Родди Самбрано, чье судейство полуфинала Бразилия vs Аргентина (2:0) Месси назвал "безумным".

Ассоциация футбола Аргентины направила в КОНМЕБОЛ шести-страничную "телегу" с требованием предоставить запись радиопереговоров Самбрано с арбитром VAR. Тот якобы призывал Самбрано посмотреть повтор момента, когда в ворота Бразилии можно было назначать пенальти, но рефери отказывался. И таких моментов было два. Есть и версия диверсии: издание GloboEsporte сообщило, что радиосигнал VAR блокировала команда секьюрити президента Бразилии Жаира Болсонару, находившегося на трибуне. И не только на трибуне: АФА спрашивает, почему в перерыве матча Болсонару позволили сделать "олимпийский круг почета" вокруг поля – при том, что политические акции на футболе запрещены.

Букмекеры о финале Кубка Америки. Сборная Бразилии – большой фаворит поединка против команды Перу. Так, коэффициент на победу пятикратных чемпионов мира составляет 1.30, тогда как на победу Перу в основное время матча можно сделать ставку с коэффициентом 13, а на ничью – 5.20. Котировки на завоевание трофея: Бразилия 1.12, Перу 7.00. Таким образом, вероятность победы сборной Бразилии в турнире оценивается в 86 процентов.

Ранее мы сообщали, что Аргентина не может выиграть трофей уже 26 лет подряд. В последний раз аргентинцы побеждали на Кубке Америки в 1993 году. А за последние пять лет он трижды играли в финалах международных турниров – на ЧМ-2014 и дважды в Кубке Америки.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

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Тег букмекеры, сборная Бразилии, сборная Аргентины, сборная Чили, сборная Перу, Кубок Америки

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АВТОР:

Артем Стинговский

Источник:

Сегодня|Спорт

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