Финал Кубка Украины: на поле выйдут почти 200 миллионов евро

Сегодня, 9 мая, на "Днепр-Арене" киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" разыграют между собой Кубок Украины 2018 года. "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции. За всю историю турнира команды пересекались 14 раз, 9 из которых – в финалах. Юбилейная встреча в рамках финала турнира сделает сегодняшнего победителя новым рекордсменом Кубка страны – на данный момент обе команды имеют по 11 трофеев.

Также сегодня на поле выйдут две самые дорогие команды чемпионата Украины. По данным авторитетного портала transfermarkt.com трансферная стоимость "Шахтера" составляет 125,5 миллионов евро. Суммарная стоимость игроков "Динамо" более, чем в два раза меньше – 60,7 миллионов евро.

Тройка самых дорогих игроков "Шахтера" выглядит следующим образом: Фред (19 млн евро), Бернард (16 млн евро), Марлос и Тайсон (по 11 млн евро).

У киевлян самый высокий ценник имеет Дерлис Гонсалес (6 млн евро), Евгений Хачериди (5 млн евро), а также Дьемерси Мбокани и Денис Гармаш (по 4,5 млн евро).

При этом, средний возраст команд практически одинаковый – 26,6 против 26,2 в пользу "горняков". Хотя самый возрастной футболист находится в составе "Динамо" – это Руслан Ротань. Капитану сборной Украины на день поединка исполнилось 36 лет, 6 месяцев и 10 дней.

Напомним, что накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1. Кубок Украины – единственный шанс "Динамо" завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне.

Поединок "Динамо" – "Шахтер" покажут в прямом эфире телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало матча – в 20:30.