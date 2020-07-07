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Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"

7 июля, 18:08

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Все о битве за трофей: анонс, прогноз, текстовая трансляция финала Кубка Украины

В Харькове на стадионе "Металлист" в среду, 8 июля, будет сыгран финал Кубка Украины. Встречаются киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла", начало – в 21:30. Из-за эпидемиологической ситуации на западе Украины место проведения финала дважды переносилось, поединок планировали провести в Тернополе и Львове. Мы проводим онлайн матча "Динамо" – "Ворскла" с фото и комментариями важных моментов встречи.

"Динамо" – "Ворскла"

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Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы – киевляне в верхней шестерке, полтавчане – в нижней. При этом "Динамо" за три тура до финиша Премьер-лиги ведет отчаянную борьбу за вторую строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. На данный момент команда Алексея Михайличенко проигрывает эту борьбу "Десне" по дополнительным показателям (у команд по 55 очков), совсем рядом также "Заря" (54).

В последнем матче чемпионата Украины "Динамо" проиграло "Шахтеру", для которого этот матч не имел турнирного значения – "горняки" досрочно гарантировали себе победу в Премьер-лиге. В итоге "Шахтер" победил 3:2, смотрите обзор матча:

"Ворскла" (28 очков) идет на третьем месте в нижней шестерке чемпионата Украины. Интересно, что после рестарта сезона команда Юрия Максимова еще не проигрывала в официальных играх – четыре ничьи и одна победа в чемпионате Украины, плюс победа в полуфинале Кубка.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Так ультрас "Ворсклы" провожали команду в Харьков:

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Судить встречу будет Катерина Монзуль. Ее ассистентками станут Марина Стрилецкая и Александра Ардашева, на матче будет работать система VAR. Интересно, что Монзуль судила оба полуфинала Кубка Украины!

Слова перед матчем

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Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы": "Предпочитаю смотреть на вещи реально. Тот факт, что мы пробились в финал и попали на этот праздник, уже говорит о том, что команда прыгнула выше головы. Еще вчера мы шли на последнем месте в чемпионате и мечтали удержаться в Премьер-лиге, а теперь можем реально замахнуться на еврокубки. Это само по себе большое достижение, а что будет дальше – покажет время".

Юрий Максимов

Юрий Максимов

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Шахтера" в последнем туре чемпионата Украины сказал, что команда начинает готовиться к финалу Кубка. "Мы усугубили свое положение, но в чемпионате еще три игры, в которых все будет зависеть только от нас. После матча и я, и Игорь Михайлович сказали, что игру с "Шахтером" надо скорее забыть и готовиться к матчу с "Ворсклой" в финале Кубка Украины. Сейчас такой график, что даже нет времени, чтобы переживать, обдумывать. Нужно быстрее это переварить и готовиться к следующему матчу".

Алексей Михайличенко
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Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Прогноз на матч

Эксперты букмекерских контор называют киевский клуб большим фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Динамо" в основное время составляет всего 1.30, тогда как котировка на победу "Ворсклы" равна 9.10, а на ничью – 5.80. Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Динамо" 73 процента, ничья 16 процентов, победа "Ворсклы" 11 процентов.

В случае, если матч в основное время завершится вничью, будут сыграно дополнительное время – еще два тайма по 15 минут. Если и они не выявят победителя, то команды будут пробивать серию пенальти. Котировки букмекеров на завоевание Кубка Украины такие: 1.13 против 5.80 в пользу киевлян. Таким образом, вероятность победы "Динамо" в Кубке оценивается в 84 процента.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры верят, что их будет много. В основное время, с вероятностью в 62 процента, будет забито три гола или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.50, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.45.

Где смотреть трансляцию

Финал Кубка Украины в прямом эфире покажут сразу два телеканала – "Футбол 1" и "UA: Перший", а также смотреть игру можно на сервисе oll.tv, причем трансляцию обещают на уровне плей-офф Лиги чемпионов."Это подразумевает минимум 15 камер во время трансляции, две из них – это камеры высокой четкости и повтора. Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее "вкусностей", и после матча – разбор всех моментов и голов", – рассказал директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

В последнем матче "Ворскла" на выезде сыграла в результативную ничью с ФК "Львов". Смотрите видео всех четырех голов:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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