Финал Кубка Украины под угрозой: на стадионе пропал свет

За полчаса до стартового свистка в финале Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на "Днепр-Арене" пропало освещение. Как сообщили в эфире телеканала "Футбол 1", начал матча, которое было запланировано на 20:30, будет перенесено на некоторое время, чтобы прогреть технику. Онлайн "Динамо" – "Шахтер" можете увидеть на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

На данный момент "Шахтер" и "Динамо" завоевали по 11 трофеев. При этом "горняки" 17 раз участвовали в финале, а киевляне – только 15. Киевляне восемь раз оформляли "золотой дубль", побеждая в одном сезоне и в чемпионате, и в Кубке. У дончан чемпионских дублей пока шесть, но накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1.

"Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.