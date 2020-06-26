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Финал Кубка Украины сменил прописку в третий раз

26 июня, 16:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединок состоится 8 июля, как и было запланировано ранее

Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола. Напомним, ранее МОЗ советовал перенести проведение матча из Львова, где была тяжелая эпидемиологическая ситуация.

"Рассмотрев письмо Министерства здравоохранения Украины о невозможности проведения финального матча Кубка Украины сезона-2019/2020 8 июля во Львове на стадионе "Арена Львов" с учетом эпидемической ситуации в регионе и принимая во внимание более благоприятную эпидемическую ситуацию в регионе и организационный опыт Харькова в проведении спортивных мероприятий такого уровня, Исполком УАФ утвердил местом проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины, который состоится 8 июля 2020, стадион "Металлист" в Харькове", – говорится в заявлении УАФ.

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Напомним, изначально проведение финала Кубка Украины было запланировано в Тернополе, однако впоследствии Исполнительный комитет УАФ перенес финальный поединок во Львов. Тернополю отдали право провести финал Кубка Украины следующего сезона.

В финале Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Киевляне в полуфинале одолели "Минай" из Первой лиги благодаря дублю Миккеля Дуэлунда.

А "Ворскла" в серии послематчевых пенальти обыграла "Мариуполь". Главным героем встречи стал 16-летний вратарь Павел Исенко, который вышел на поле под серию пенальти и отразил три удара с "точки".

Смотрите невероятную серию пенальти в матче "Мариуполь" – "Ворскла":

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Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава стадион Металлист

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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