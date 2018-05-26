Финал Лиги чемпионов: где смотреть и когда начало

"Реал" и "Ливерпуль" сразятся за главный трофей на НСК "Олимпийский": все о трансляции финала ЛЧ

В субботу завершается европейский клубный футбол – в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 по киевскому времени, на большей части Еворпы в это будет 20:45. Основное время матча должно завершится ориентировочно в 23:35, т.е. если не будет дополнительного времени и серии пенальти, то уже 26 мая мы узнаем победителя Лиги чемпионов. В случае ничейного счета в основное время, будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут, а если и они не выявят победителя – будет пробита серия пенальти.

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом финала Лиги чемпионов команду Зинедина Зидана. Так, коэффициент на победу "Реала" в основное время составляет 2.15, тогда как на победу "Ливерпуля" он равен 3.25, а на ничью – 3.85. Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.65 – 2.35 в пользу испанского клуба.

Где смотреть финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль":

канал "Украина" в прямом эфире

канал "Футбол 1" в прямом эфире

канал "Футбол 2" 27 мая в 10:05, повтор

канал "Футбол 1" 27 мая в 16:30, повтор

канал "Футбол 1" 27 мая в 23:00, повтор

канал "Футбол 2" 28 мая в 15:45, повтор

канал "Футбол 2" 29 мая в 08:00, повтор

канал "Футбол 1" 29 мая в 20:10, повтор

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