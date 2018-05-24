Финал Лиги Европы-2020 состоится в Гданьске

Сегодня, 16:13

Решающий матч пройдет на арене, которая принимала Евро-2012

Стадион в Гданьске
Стадион в Гданьске

Сегодня в Киеве состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были названы города, которые примут финалы еврокубков в сезоне-2019/20.

Финал Лиги чемпионов-2020 состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка.

А вот решающий матч Лиги Европы пройдет в Гданьске на арене, которая принимала поединки Евро-2020.

Строительство стадиона началось в 2008 году и завершилось в 2011 году. Стоимость строительства – 200 млн долларов. Вместимость – 44 000 зрителей. 

Во время чемпионата Европы здесь прошли три поединка группового этапа, а также четвертьфинал Германия – Греция (4:2).

Напомним, что в финале ЛЧ-2018 "Ливерпуль" сыграет с "Реалом".  Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет? 
футбол, финал, Лига Европы

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Сегодня|Спорт

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