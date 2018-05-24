Финал женской Лиги чемпионов: "Мяч тот же, поле то же. Мужчины только быстрее"

Все так яро готовятся к киевскому финалу Лиги чемпионов, но мало кто обращает внимание на то, что финалов мы примем сразу два. За два дня до субботнего противостояния "Реала" с "Ливерпулем" - в четверг, 24 мая (ТВ: 18:45, Футбол 2) - женский кубок ЛЧ у нас разыграют немецкий "Вольфсбург" и французский "Олимпик Лион".

Вчера финалистки женской Лиги чемпионов провели тренировки в Киеве. Девушки опробовали газон стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

ПРОПАСТЬ МЕЖДУ M И W. Cходить на женский финал можно за копейки: билеты здесь по 70-100 гривен. На мужчин же в этом году смотрят за 70-450 евро (2,2-14 тыс. грн), в 140 раз дороже! Да и поле у девушек поскромнее - стадион "Динамо", который вмещает в четыре раза меньше зрителей, чем "Олимпийский", - 16 873 человека. Это самая маленькая арена для женского финала за 10 лет: со времен 10-тысячной шведской Umeå Energi в 2008-м. Кстати, рекорд посещаемости установил финал-2012 между тем же "Лионом" и "Франкфуртом" (2:0): тогда Олимпийский стадион Мюнхена собрал 50 212 болельщиков.

Команда-победитель ЛЧ получит 250 000 - это чуть больше того, что полагается мужской команде в 1-м раунде квалификации (220 000). Победитель ЛЧ у мужчин получит 15,5 млн. В 62 раза больше.

РЕБРЕНДИНГ. Женской Лиге чемпионов нет и 20 лет. Первые матчи состоялись только в 2001 году, еще под названием Кубок УЕФА. В 2009-м Кубок перенял мужские имя и формат, финал также сделали одноматчевым и стали проводить в той же стране и чаще всего в том же городе, что и мужской. Правда, после Киева эта традиция закончится: со следующего года у леди и джентльменов места проведения финалов будут личными. В 2019-м девушки отправятся в Будапешт, парни - в Мадрид. Еще и сыграют в один день - 18 мая.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД. Пробовали свои силы в Лиге черниговская "Легенда", харьковские "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2" и калушский "Нефтехимик", но дальше 1/16 финала никто из украинских клубов не доходил. Хотя и эта стадия для нас недосягаема с 2010 года. И в этом сезоне действующий чемпион страны "Жилстрой-2" не смог выйти в плей-офф. Зато в сезоне 2007/08 наша Вера Дятел стала лучшим бомбардиром Лиги, забив 9 голов за "Жилстрой-1", а в 2009-м сыграла в финале, но уже за пермскую "Звезду-2005", вместе с забившей гол Дарьей Апанащенко и еще четырьмя украинками - Барановой, Лишафай, Зинченко и Кострабой. В этом году наша Тамила Химич пока держится на 4-м месте по забитым мячам, закатив 6 голов за "Минск".

НЕПОБЕДИМЫЙ "ЛИОН". Фаворитками финала-2018 считаются француженки. "Лион" делит первое место с "Франкфуртом" по количеству титулов (4) и финалов (2) ЛЧ. Так что в любом случае хотя бы по одному показателю да обгонят. На прошлой неделе клуб в рекордный 16-й раз стал чемпионом Франции. Трое футболисток - Камиль Абили, Корин Франко (Пети) и капитан Элоди Томи - собираются завершить карьеру после финала ЛЧ. Самая звездная из них, 33-летняя полузащитница Абили, поучаствовала во всех четырех победах "Олимпика" и в полуфинале этого года побила рекорд по количеству сыгранных матчей в ЛЧ, выйдя на поле в 80-й раз. А параллельно еще и воспитывает 3-летнюю дочь. По словам Камиль, единственное, чему она завидует футболистам-мужчинам, это полным стадионам, а в остальном "можем спокойно ходить по магазинам, и никто не подойдет, узнав нас".

"Лиону" крайне повезло с 22-летней норвежкой Адой Хегерберг: сейчас она лучший бомбардир турнира - 14 голов в 8 матчах Лиги! В 2013-м она стала вице-чемпионкой мира с Норвегией, уступив Германии, в 2015-м - первой женщиной за 20 лет, выигравшей норвежский "Золотой мяч" как лучший футболист страны, а в 2017-м Би-би-си признал ее футболисткой года. Ада знает четыре языка, любит фильмы "Диснея" и ненавидит вопросы о личной жизни, хоть и не скрывает, что в отношениях с норвежским футболистом Томасом Рогне, перешедшим в этом году в польский "Лех". Ее бывшая коллега по "Лиону" Йозефина Хеннинг даже изобразила пару на авторской картине.

"ВОЛЧИЦЫ" И ПЕНАЛЬТИ. "Вольфсбург" дважды побеждал в ЛЧ (в 2013 и 2014 годах) и дважды встречался с "Лионом" в финале: в 2013-м успешно (1:0 благодаря забитому Мартиной Мюллер пенальти), а вот два года назад уступил в серии пенальти 3:4 после 1:1 в основное время. Часть состава позже таки добыла чемпионство, но уже на поле Рио-2016, выиграв олимпийское "золото" со сборной Германии. В том числе и одна из сегодняшних надежд "волчиц" - 27-летняя форвард Александра Попп, лидер нынешнего сезона ЛЧ по ассистам (6). Попп - выпускница известной в Германии школы "Бергер Фельд", сотрудничающей с клубом "Шальке". Когда начинала, была там единственной девочкой, так что тренироваться в окружении одних парней в юниорском "Шальке" ей было не в новинку. Интересно, что сейчас она параллельно осваивает другую профессию - кипера. Нет, не в спорте. Александра работает в зоопарке "Зоосад Эссехоф" и заботится там о животных.

Главная же звезда в клубе, пожалуй, 25-летняя датчанка Пернилле Хардер. Хотя она не так результативна, как Хегерберг - 7 голов. В прошлом году нападающая была в шаге от титула чемпионки Европы (Данию обыграли Нидерланды) и попала в символические сборные ЛЧ и ЧЕ. А звание "лучшей футболистки-2017" по версии УЕФА уступила только голландке Лике Мартенс. В полуфинале Пернилле пришлось играть против своей девушки, шведки Магдалены Эрикссон. До 2017-го пара выступала за шведский "Линчепинг", но Хардер хотела большего развития и ушла в "волчицы". Магдалена же выбрала английский "Челси", в борьбе за финал уступивший команде Пернилле 1:5.

КОУЧИ. В обоих командах - тренеры-дебютанты. У "Лиона" - француз Рейнальд Педрос. Блестящий полузащитник из магического трио "Нанта" (с Патрисом Локо и Николя Уэдеком), чью карьеру погубил незабитый пенальти, из-за которого сборная Франции не поехала на Евро-96. У "Вольфсбруга" - Стефан Лерч, чья игровая карьера ограничилась "Альсбахом" в 6-м немецком дивизионе. До этого сезона Педрос вообще в женском футболе не работал, Лерч был ассистентом в женском "Вольфсбурге".

ЗА КОГО НАША ФИНАЛИСТКА. "В финал вышли самые сильные команды Европы, - сказала нам тренер "Жилстроя-2" Наталья Зинченко. - "Вольфсбург" более силовая команда, более дисциплинированная. А "Лион" на протяжении многих лет является лидером женского футбола. Но друг друга в последние годы уже обыгрывали, думаю, игра будет равная. У немок хорошие нападающие. В 2009-м я играла против Александры Попп в финале Лиги чемпионов (за "Звезду". - Авт.), когда она еще выступала за "Дуйсбург". Тяжело было ей противостоять. Первый матч мы проиграли 0:6. Но игры были интересные, особенно в Дуйсбурге, при 28 тысячах болельщиков. Второй матч мы сыграли достойно - 1:1. А Александра была такой немецкой машиной, очень выделялась. Отличия женского и мужского футбола? У мужчин скорость чуть-чуть побольше, а в остальном все одинаковое: мяч такой же, поле такое же... На женский финал поедем все в Киев. Мои фавориты? Я всегда болела за "Лион".

Ранее мы сообщали, что на финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna. Украинская певица Tayanna заслужила признание критиков за альбом "Тримай мене".