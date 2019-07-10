Финалист Кубка Америки просит "Динамо" отпустить его в Швейцарию

Центрбек сборной Перу Карлос Самбрано, принадлежащий киевлянам, хочет остаться в "Базеле"

Карлос Самбрано. Фото: AFP

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано, ставший финалистом Кубка Америки-2019, намерен обратиться к руководству "Динамо" с просьбой отпустить его в Швейцарию. "Базель" не прочь подписать игрока, принадлежащего киевлянам, на постоянной основе. Об этом сообщает Diario Correo, ссылаясь на спортивного директора клуба Руди Збиндена.

"К сожалению, Карлос Самбрано из-за травмы сыграл за нас очень мало, но когда играл – он был хорош. Он мог бы помочь нам с его опытом", – заявил Руди Збинден. Переговоры между "Динамо" и "Базелем" находятся в подвешенном состоянии. Как сообщал ранее Telebasel.ch, швейцарский клуб смущают финансовые запросы украинского клуба по Самбрано. Сообщается, что сам игрок хотел бы остаться в "Базеле", где в прошлом сезоне на правах аренды он провел 7 матчей, забив один мяч.

Отметим, что в финале Кубка Америки, который Бразилия выиграла у Перу со счетом 3:1, Карлос Самбрано привез необязательный пенальти в ворота своей команды. Также после его ошибки бразильцы забили с игры.

Как сообщалось ранее, Месси отомстили за длинный язык: Лионеля оставили за бортом символической сборной Кубка Америки. В Dream Team турнира вошло пять футболистов сборной Бразилии. Аргентинского обличителя коррупции Месси "забыли".

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