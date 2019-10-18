Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Финалист Кубка Италии прекратил свое существование

18 октября, 22:32

"Палермо" стал банкротом

ФК Палермо

ФК Палермо / Фото: Twitter

Футбольный клуб "Палермо" официально прекратил свое существование. Суд Палермо утвердил банкротство клуба. Ранее мы рассказывали, что тренер, сотворивший сенсацию в Англии, возглавил аутсайдера из Италии.

Отмечается, что сын бывшего владельца "Палермо" Маурицио Дзампарини Андреа обратился к суду с предложением о выплате долгов команды в 10 миллионов евро, но этого оказалось недостаточно.

Реклама

Основанный в 1900 году "Палермо" опустился в серию D (третий по силе чемпионат Италии) после процедуры банкротства и обвинений в финансовых нарушениях.

В тренде
Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

"Палермо" трижды был финалистом Кубка Италии в сезона-1973/74, 1978/79 и 2010/11. Пять раз он становился победителем серии В.

Напомним, ранее была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме": она в 10 раз меньше, чем у Роналду.

Как мы писали ранее, Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить клуб из Италии, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

Смотрите, как "Рома" обыгрывала "Лечче":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии палермо

Источник: Football Italia

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...