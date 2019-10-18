Финалист Кубка Италии прекратил свое существование

ФК Палермо / Фото: Twitter

Футбольный клуб "Палермо" официально прекратил свое существование. Суд Палермо утвердил банкротство клуба. Ранее мы рассказывали, что тренер, сотворивший сенсацию в Англии, возглавил аутсайдера из Италии.

Отмечается, что сын бывшего владельца "Палермо" Маурицио Дзампарини Андреа обратился к суду с предложением о выплате долгов команды в 10 миллионов евро, но этого оказалось недостаточно.

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Основанный в 1900 году "Палермо" опустился в серию D (третий по силе чемпионат Италии) после процедуры банкротства и обвинений в финансовых нарушениях.

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"Палермо" трижды был финалистом Кубка Италии в сезона-1973/74, 1978/79 и 2010/11. Пять раз он становился победителем серии В.

Напомним, ранее была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме": она в 10 раз меньше, чем у Роналду.

Как мы писали ранее, Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить клуб из Италии, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

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