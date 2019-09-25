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Финалист Лиги чемпионов сенсационно проиграл представителю четвертого дивизиона

25 сентября, 09:56

"Тоттенхэм" не сумел переиграть "Колчестер"

Колчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Колчестер Юнайтед - Тоттенхэм / Фото: Twitter

Состоялись матчи 1/16 Кубка английской лиги. С этой стадии в бой вступили гранды АПЛ, и один из них сразу прекратил участие в турнире.

Финалист Лиги чемпионов не смог обыграть представителя из четвертого дивизиона "Колчестер". Основное время закончилось со счетом 0:0, а после команда Почеттино проиграла по пенальти.

В другом матче "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Престон Норт Энд", а "Арсенал" добыл победу над "Ноттингем Форест".

Все результаты игрового дня:

"Колчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" – 0:0 (4:3 по пенальти)

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"Престон Норт Энд" – "Манчестер Сити" – 0:3

"Арсенал" – "Ноттингем Форест" – 5:0

"Уотфорд" – "Суонси Сити" – 2:1

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"Портсмут" – "Саутгемптон" – 0:4

"Лутон Таун" – "Лестер Сити" – 0:4

"Кроули Таун" – "Сток Сити" – 1:1 (5:3 по пенальти)

"Шеффилд Уэнсдэй" – "Эвертон" – 0:2

Отметим, что еще восемь игр состоятся сегодня, 25 сентября.

Ранее мы писали, что "Лестер Сити" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, что "Тоттенхэм" – финалист Лиги чемпионов 2018/19. В Мадриде команда Маурисио Почеттино проиграла "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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Манчестер Сити Тоттенхэм Кубок Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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