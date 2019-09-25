Финалист Лиги чемпионов сенсационно проиграл представителю четвертого дивизиона

Состоялись матчи 1/16 Кубка английской лиги. С этой стадии в бой вступили гранды АПЛ, и один из них сразу прекратил участие в турнире.
Финалист Лиги чемпионов не смог обыграть представителя из четвертого дивизиона "Колчестер". Основное время закончилось со счетом 0:0, а после команда Почеттино проиграла по пенальти.
В другом матче "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Престон Норт Энд", а "Арсенал" добыл победу над "Ноттингем Форест".
Все результаты игрового дня:
"Колчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" – 0:0 (4:3 по пенальти)
"Престон Норт Энд" – "Манчестер Сити" – 0:3
"Арсенал" – "Ноттингем Форест" – 5:0
"Уотфорд" – "Суонси Сити" – 2:1
"Портсмут" – "Саутгемптон" – 0:4
"Лутон Таун" – "Лестер Сити" – 0:4
"Кроули Таун" – "Сток Сити" – 1:1 (5:3 по пенальти)
"Шеффилд Уэнсдэй" – "Эвертон" – 0:2
Отметим, что еще восемь игр состоятся сегодня, 25 сентября.
Ранее мы писали, что "Лестер Сити" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Напомним, что "Тоттенхэм" – финалист Лиги чемпионов 2018/19. В Мадриде команда Маурисио Почеттино проиграла "Ливерпулю" со счетом 0:2.
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