Финалист Лиги Европы подписал контракт с "Мариуполем"

Валерий Федорчук продолжит играть за приазовский клуб

Подписание контракта. Фото: ФК Мариуполь

ФК "Мариуполь" заключил новое соглашение с Валерием Федорчуком. Опытный футболист будет выступать за мариупольскую команду в следующем сезоне.

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Валерий Федорчук родился 5-го октября 1988 г. в Нетешине (Хмельницкая область). Воспитанник — ДЮСШ "Свитанок" (Винница). Рост — 178 см, вес — 70 кг. Полузащитник выступал за ФК "Львов" (2007-10, 73 матча, 13 голов), "Днепр" (2010-15, 29 игр, 1 гол), "Кривбасс" (2010-13, 57 игр, 4 гола), "Карпаты" (2013-14, 25 игры, 2 гола), "Волынь" (2014, 11 игр), "Динамо" (2016-17, 8 игр, 1 гол), "Верес" (2017, 9 игр, 1 гол), ФК "Рига" (2018, 7 игр, 1). Летом 2018 года Валерий стал игроком "Мариуполя". За команду полузащитник провел 22 матча и забил 3 гола. Всего в Премьер-лиге в активе Федорчука 189 игр, 14 голов.

В составе "Днепра" Федорчук стал финалистом Лиги Европы. Обладатель Суперкубка Украины в составе "Динамо".

За молодежную сборную Украины Валерий Федорчук провел 17 игр и забил 1 гол.

Так Федорчук забивал за "Мариуполь":

Ранее "Мариуполь" объявил о переходе в клуб трех новоиспеченных чемпионов мира в составе молодежной сборной Украины U-20 – Максима Чеха, Алексея Кащука и Виктора Корниенко.

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