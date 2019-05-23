Финалист Лиги Европы приехал в Ивано-Франковск на товарищеский матч

Португальская "Брага" сыграет спарринг с "Прикарпатьем"

"Брага" в Ивано-Франковске. Фото: Twitter

Сегодня в Ивано-Франковске пройдет грандиозное футбольное событие. Клуб украинской Первой лиги "Прикарпатье" сыграет товарищеский матч с финалистом Лиги Европы португальской "Брагой". Начало встречи в 18:00.

Пару лет назад мэр Ивано-Франковска подписал соглашение о сотрудничестве с португальским городом Брага. Тогда и возникла идея провести футбольный товарищеский матч. И вот футболисты "Браги" прибыли в Украину. Накануне игры они приняли участие в Олимпийском дне, посетили музей футзального клуба "Ураган", а также побывали на приеме в мэрии.

"Прикарпатье" сезон завершит в середине турнирной таблицы Первой лиги. А вот "Брага" по итогам чемпионата Португалии заняла четвертое место и получила право играть в Лиге Европы. В 2001 году "Брага" дошла до финала Лиги Европы, где минимально уступила "Порту" – 0:1. По ходу турнира португальцы в четвертьфинале прошли киевское "Динамо".

В сезоне-2015/16 "Брагу" тренировал Паулу Фонсека, который ныне работает в донецком "Шахтере". В этом сезоне с "горняками" Фонсека оформил дубль в Украине. Вчера футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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