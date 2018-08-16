Финалистка женской Лиги чемпионов: "Мужчины такие, любят поплакать"

Пока фаны переживали за судьбу "Динамо", в плей-офф Лиги чемпионов уже вышел наш женский "Жилстрой-1"! Украинские клубы не играли в 1/16 финала женской ЛЧ уже восемь лет. Последней была черниговская "Легенда". Наконец это удалось нынешним чемпионкам Украины, которые принимали отборочный раунд в Харькове и победили во всех трех матчах, забив 16 голов!

Как дела в женском футболе, мы узнавали у автора дубля в решающем матче с клужской "Олимпией" (3:1), 32-летней Дарьи Апанащенко:

- Информации по соперницам особо не было. Знали только, что самая сильная у нас в группе будет "Олимпия" - мы смотрели видео, тренер (Валентина Котик) проводила тактические занятия.

- Часто бывает, что нет информации о соперницах?

- Вообще да. Даже не знаем, сколько команд в чемпионате Мальты. Ну, Уэльс посильнее будет - там женский футбол развивается (с "Биркиркарой" украинки сыграли 8:0, с "Кардиффом" - 5:2. - Авт.).

- Десять лет назад вы играли в финале ЛЧ за российскую "Звезду". Как снова нашли себя в Украине?

- Захотелось вернуться на родину, развивать здесь футбол на своем примере, в дальнейшем, возможно, закончить тренерские курсы. Чемпионат России сильнее, там я многого добилась. Но не считаю свое возвращение шагом назад.

- Как поднимать наш чемпионат?

- Думаю, если женские команды будут объединяться с мужским и - тогда будет финансирование и развитие.

- То есть как "Лион", у которого есть и женская, и мужская команда, но один владелец?

- Да. И как в "Вольфсбурге". Когда я играла за "Звезду", там тоже так было, один президент.

- Как часто есть возможность играть на больших стадионах?

- Я вернулась в Украину только в январе. И уже второй раз играла на "Металлисте" - там классно, понравились и стадион, и поле. И зрителей больше, в отличие от чемпионата Украины, где приходит максимум 200 человек. А так играть приходится, где есть поле: на базе МЧС, на базе "Металлиста" в Высоком, в Люботине часто играем - скорее всего, там же будем проводить матчи чемпионата. Но хотелось бы в самом Харькове на стадионе - может, и зрителей бы больше приходило.

- Смешной вопрос: насколько меньше игроки "Жилстроя-1" зарабатывают, чем футболисты мужских украинских клубов?

- (Смеется.) Не знаю! Может, раз в 30, а может, и больше. Тут пропасть просто. Контракты у нас - это тайна, покрытая мраком (смеется). А чем нам хвастаться? Зарабатываем, как обычные люди.

- Женский футбол часто не воспринимают всерьез. Как на это реагируете?

- Многие даже не знают о его существовании. Меня до сих пор спрашивают: "О, ты занимаешься футболом? А он у нас есть?!" Но сейчас пошло развитие: наши матчи и по "Футболу" показывают, и новости выпускают. Хорошо, что в Киеве в этом году прошел финал и женской Лиги чемпионов. После этого о нашем виде спорта стало появляться больше информации. На одну игру даже пришел болельщик и говорит с кем-то по телефону: "О, да это лучше, чем мужской футбол! Теперь буду ходить только на женский!".

- Кстати, многие, кто первые раз смотрит, отмечают, что в женском меньше симуляций.

- Мы эмоциональней, но нас если ударят - мы встаем и дальше продолжаем играть. А мужчины такие, да, любят поваляться, поплакать (смеется).

Имя: Дарья Апанащенко

Родилась: 16.05.1986 в Кривом Роге

Карьера: финалистка Лиги чемпионов-2008/09 (с пермской "Звездой"), 5-кратная футболистка года в Украине "Не думаю, что "Жилстрой-1" – странное название для клуба, – отстаивает свою команду Дарья. – Я, например, видела в Харькове мужскую команду – "Кобра" называется. Для меня вот это более удивительно. А буквально на днях был День строителя, так мы даже поздравляли друг друга с этим праздником".

На днях мы сообщали, что женские команды устроили массовую драку из-за пенальти в чемпионате Аргентины. Четырех футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм.

А зарубежные СМИ сравнили жесткий нокаут в женском футболе и симуляцию Неймара в матче ЧМ-2018. Девушка повела себя намного мужественней футболиста сборной Бразилии, которого обвиняли в частой симуляции на чемпионате мира.