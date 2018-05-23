Финалистки женской Лиги чемпионов провели тренировки в Киеве

Сегодня, 22:49

"Лион" и "Вольфсбург" опробовали газон стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского

Фото AFP
Фото AFP

Финалистки женской Лиги чемпионов провели предматчевые тренировки в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. 24 мая в столице Украины сойдутся французский "Лион" и немецкий "Вольфсбург". Добавим, что через два дня, 26 мая, в НСК "Олимпийский" состоится финал мужской Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Ранее стало известно, когда в Киев прибудут финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль".

Команды поочередно опробовали газон клубного стадиона "Динамо" и, судя по их настроению, остались довольны качеством покрытия. Первыми на открытую тренировку вышли футболистки "Вольфсбурга", а после них к занятиям приступили игроки "Лиона".

Ранее мы сообщали, что на финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna. Украинская певица Tayanna заслужила признание критиков за альбом "Тримай мене".

Билеты на главный матч турнира стоят от 70 до 100 гривен. Матч в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1/Футбол 2". Финал женской Лиги чемпионов начнется в 19:00.
футбол, Лига чемпионов, женский футбол

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Сегодня|Спорт

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