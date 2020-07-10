Финальные разборки в Лиге чемпионов и Лиге Европы: где смотреть жеребьевку плей-офф

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка – всех стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная с 1/4 финала турниров. Команды, которые еще продолжают борьбу в еврокубках, узнают своих соперников на пути к финалу в Лиссабоне и Кельне. Ранее мы рассказывали, кто потенциальные соперники "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы.

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Жеребьевка решающих стадий в Лиге чемпионов и определение номинального хозяина финала начнется в 13:00 по киевскому времени. А судьба оставшихся участников Лиги Европы определится в 14:00. Прямые трансляции смотрите на канале "Футбол 1", а также на ресурсе Oll.tv.

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Плей-офф Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала, пройдет в Португалии. Тогда как "МанСити" и "Барселона" добились проведения ответных матчей еврокубков дома. Путевки в четвертьфинал уже оформили "ПСЖ", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "МанСити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки. Эти матчи должны пройти 7 и 8 августа.

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Напомним, что стадия 1/4 финала пройдет с 12 по 15 августа и будет состоять из одного матча. Полуфиналы запланированы на 18 и 19 августа, а главный поединок турнира пройдет 23 августа. Матчи будут принимать стадионы в Лиссабоне "Да Луж" и "Жозе Алваладе". Тем временем Португалия ужесточила карантин из-за COVID-19.

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Все оставшиеся матчи Лиги Европы, начиная с 1/4 финала, пройдут на аренах Германии – в Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне (финал). В шести парах 1/8 финала, которые сыграли первые поединки, повторные встречи игры состоятся на полях тех команд, которые и должны были их принимать. Поэтому "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" в Харькове. Еще две пары, не успевшие начать борьбу в 1/8 финала, определят лучшего в одном матче на немецком стадионе в августе.

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Вспомним, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче в Германии в марте

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