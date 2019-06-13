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Финальный матч Кубка Америки пройдет в двух странах

13 июня, 12:19

Звание сильнейшей на континенте команды разыграют в Аргентине и Колумбии

Трофей Кубка Америки
Трофей Кубка Америки. Фото: Twitter

Организаторы Кубка Америки планируют необычный формат финала турнира в 2020 году. В решающей стадии будут сыграны два матча – один в Аргентине, другой – в Колумбии.

47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии. В турнире примут участие 12 команды: представители Южной Америки - Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор; приглашенные сборные – Австралия, Катар.

Напомним, что в этом году также проходит Кубок Америки, старт турнира 14 июня. Накануне континентального первенства хозяева турнира бразильцы потеряли своего лидера. Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки, у форварда диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что Неймар изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Смотрите красивый гол Неймара прямым ударом со штрафного в "девятку":

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Тег футбол, Кубок Америки

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СЭ

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