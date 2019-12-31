Финансовые подробности контракта Ибрагимовича с "Миланом": за что шведу могут увеличить зарплату вдвое

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет автоматически продлен, если швед сыграет в 50 процентах матчей

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Авторитетный итальянский футбольный журналист Альфредо Педула раскрыл детали контракт шведского нападающего Златана Ибрагимовичем с "Миланом". 38-летний форвард присоединился к "россонери" на правах свободного агента и заключил с клубом полугодичный контракт. Впрочем, по данным Педулы, соглашение будет продлено автоматически, если футболист проведет половину матчей до конца сезона.

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Сообщается, что за ближайшие полгода Златан заработает 3,5 млн евро плюс еще 500 тысяч в случае попадания команды в еврокубки. Если контракт будет продлен, зарплата Ибрагимовича составит 6 млн евро.

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Ибрагимович уже выступал за "Милан" в 2010 – 2012 годах. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.

Ранее мы писали, что Ибрагимович "скромно" прокомментировал камбэк в "Милан". Форвард выложил фото, на котором предстал в образе бога, который борется с дьяволом. "Тот же Златан. Другой дьявол", – написал Ибрагимович.

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