Финляндия рвется на Евро-2020: обзор матча против Греции

Сборная Финляндии одержала четвертую победу в отборе на чемпионат Европы 20202 года. В пятом туре финны дома минимально обыграли чемпионов Европы 2004 года команду Греции. Единственный гол с пенальти в начале второго тайма забил Теему Пукки.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|5
|5
|0
|0
|16-2
|15
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|5
|4
|0
|1
|7-2
|12
|3
|БОСНИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|4
|АРМЕНИЯ
|5
|2
|0
|3
|8-9
|6
|5
|ГРЕЦИЯ
|5
|1
|1
|3
|6-9
|4
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|5
|0
|0
|5
|0-18
|0
Финляндия – Греция – 1:0
Гол: Пукки (52, пен)
Финляндия: Градецки, Уроне, Тойвио, Араюури, Райтала, Спарв, Камара, Лод, Сойри (Шюллер, 90), Пукки (Карьялайнен, 85), Туоминен (Йенсен, 87).
Греция: Баркас, Папастатопулос, Стафилидис, Торосидис (Бакакис, 70), Манолас, Бухалакис, Курбелис, Коловос (Пелкас, 60), Масурас, Врусай, Кулурис (Павлидис, 76).
Предупреждения: Торосидис (39), Курбелис (45), Спарв (57), Пелкас (66), Камара (72), Павлидис (90).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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