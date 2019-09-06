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Финляндия рвется на Евро-2020: обзор матча против Греции

6 сентября, 09:11

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Финляндии одержала четвертую победу в отборе на чемпионат Европы 20202 года. В пятом туре финны дома минимально обыграли чемпионов Европы 2004 года команду Греции. Единственный гол с пенальти в начале второго тайма забил Теему Пукки.

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Команды

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ИВНПМО
1  ИТАЛИЯ550016-215
2  ФИНЛЯНДИЯ54017-212
3  БОСНИЯ521210-77
4  АРМЕНИЯ52038-96
5  ГРЕЦИЯ51136-94
6  ЛИХТЕНШТЕЙН50050-180

Финляндия – Греция – 1:0
Гол: Пукки (52, пен)

Финляндия: Градецки, Уроне, Тойвио, Араюури, Райтала, Спарв, Камара, Лод, Сойри (Шюллер, 90), Пукки (Карьялайнен, 85), Туоминен (Йенсен, 87).

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Греция: Баркас, Папастатопулос, Стафилидис, Торосидис (Бакакис, 70), Манолас, Бухалакис, Курбелис, Коловос (Пелкас, 60), Масурас, Врусай, Кулурис (Павлидис, 76).

Предупреждения: Торосидис (39), Курбелис (45), Спарв (57), Пелкас (66), Камара (72), Павлидис (90).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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Источник: Сегодня|Спорт

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