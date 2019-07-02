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Финт по-итальянски: Малиновский переходит в бывшую команду Михайличенко

2 июля, 16:51

Трансфер украинского полузащитника "Генка" в "Аталанту" считался делом решенным. Но не тут то было

Руслан Малиновский с женой
Руслан Малиновский с женой. Фото: Instagram

Новый поворот в трансферной истории с Русланом Малиновским. Полузащитник сборной Украины, который был в шаге от перехода в состав участника группового раунда ЛЧ "Аталанты", переберется, скорее всего, в другой клуб серии А – бывшую команду Алексея Михайличенко "Сампдорию". Как сообщает Voerball24, "Сампдория" и "Генк" уладили трансфер Малиновского. Клубы договорились о сумме в 13 миллионов евро. При этом украинец станет игроком генуэзцев уже до конца недели. Впрочем, другой источник, Lebombedivlad.it, называет иную сумму – в 20 миллионов евро.

Сообщается, что "Сампдория" хотела приобрести полузащитника Симоне Верди, однако тот выбрал "Торино", поэтому генуэзцы вернулись к варианту с украинцем. Также на Руслана Малиновского претендовала испанская "Валенсия".

Смотрите, как забивает Малиновский

Как сообщалось ранее, в "Генке" Малиновского обвинили в шантаже. За игрока заступилась беременная жена. "Руслан – не тот человек, который хочет испортить отношения. Он всего лишь заботится о будущем своей семьи и хочет расти в профессиональном плане, как любой нормальной игрок", – заявила Роксана Малиновская.

Также мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. "Он не очень быстрый, но способен отдать последний пас, а также воспользоваться преимуществом и хорошо пробить с левой ноги. И главное: по сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", – заявил итальянским СМИ Мирча Луческу, работавший с Малиновским в "Шахтере".

Смотрите, как удаляют Малиновского

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Тег чемпионат Италии, чемпионат Бельгии, Сампдория, Генк, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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