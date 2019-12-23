"Фиорентина" нашла нового тренера всего за два дня

Джузеппе Якини. Фото ФК "Фиорентина"

Джузеппе Якини назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба. Специалист будет официально представлен прессе 28 декабря, а первую тренировку проведет в спортивном центре Давиде Астори 29 декабря. "Фиорентина" осталась без главного тренера после отставки Винченцо Монтеллы 21 декабря.

Смотрите обзор последнего матча "Фиорентины" под руководством Монтеллы:

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Якини в качестве футболиста защищал цвета "Фиорентины" с 1989 по 1994 год. Карьеру тренера он начал в 2001 году. Ранее Якини возглавлял ряд итальянских команд, включая "Сампдорию", "Удинезе" и "Сассуоло". Последним клубом в его карьере был "Эмполи", который специалист возглавлял с ноября 2018 по март 2019 года.

Напомним, что сегодня стало о двух других тренерских изменениях. Сперва "Эспаньол" объявил об отставке Пабло Мачина. Это уже вторая тренерская отставка за сезон в каталонском клубе, а сам Мачин на посту продержался чуть больше двух месяцев.

Затем стало известно, что "Брага" уволила Рикарду Са Пинту. Португальский специалист вывел команду в 1/16 финала Лиги Европы, но остался без работы.

А ранее мы писали о тренерских назначениях: лучший игрок ЧМ-2010 начал тренерскую карьеру в одном из самых титулованных клубов мира. Уругвайский нападающий завершил карьеру футболиста лишь полгода назад.

Кроме этого на днях Микель Артета был назначен главным тренером "Арсенала". Испанский специалист покинул должность ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" ради работы в Лондоне.

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