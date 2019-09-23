"Фиорентина" повторила собственную серию без побед 80-летней давности

Итальянский клуб в последний раз выигрывал в национальном чемпионате еще в феврале

/ Фото: AFP

Итальянский клуб "Фиорентина" не может выиграть уже 18 матчей подряд – это худший результат команд с сезона-1937/38 – тогда команда не могла победить в течение 21 матча. последняя победа датирована 17 февраля, когда был обыгран СПАЛ (4:1).

В 4-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Аталантой" (2:2) нашего Руслана Малиновского. "Фиалки" выигрывали по ходу матча со счетом 2:0, но упустили победу на шестой добавленной минуте. На данный момент команда с двумя очками после четырех игр замыкает таблицу Серии А.

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Кстати, Руслан Малиновский был признан лучшим игроком "Аталанты". Известный сайт WhoScored оценил игру украинца на 7.9 балла, несмотря на то, что он не отметился результативными действиями. Ранее в Италии узнали, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте". Летом Малиновский мог оказаться в "Фиорентине", но в итоге сделал выбор в пользу клуба из Бергамо.

Напомним, что во время летней паузы миллиардер из США купил "Фиорентину", заплатив 4 процента своего состояния. Американский бизнесмен Рокко Коммиссо за 190 миллионов долларов официально стал новым владельцем "Фиорентины".

Также мы писали, что "Фиорентина" пожертвовала полтора миллиона евро семье погибшего футболиста Астори. Бывший капитан клуба умер в отеле накануне матча в марте 2018 года.

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