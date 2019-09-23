Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

"Фиорентина" повторила собственную серию без побед 80-летней давности

23 сентября, 12:37

Итальянский клуб в последний раз выигрывал в национальном чемпионате еще в феврале

/ Фото: AFP

Итальянский клуб "Фиорентина" не может выиграть уже 18 матчей подряд – это худший результат команд с сезона-1937/38 – тогда команда не могла победить в течение 21 матча. последняя победа датирована 17 февраля, когда был обыгран СПАЛ (4:1).

В 4-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Аталантой" (2:2) нашего Руслана Малиновского. "Фиалки" выигрывали по ходу матча со счетом 2:0, но упустили победу на шестой добавленной минуте. На данный момент команда с двумя очками после четырех игр замыкает таблицу Серии А.

Реклама

Кстати, Руслан Малиновский был признан лучшим игроком "Аталанты". Известный сайт WhoScored оценил игру украинца на 7.9 балла, несмотря на то, что он не отметился результативными действиями. Ранее в Италии узнали, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте". Летом Малиновский мог оказаться в "Фиорентине", но в итоге сделал выбор в пользу клуба из Бергамо.

В тренде
"Челси" – "Ливерпуль" 1:2 онлайн матча чемпионата Англии
Мохамед Салах с мячом. "Челси" примет "Ливерпуль" в Лондоне

Напомним, что во время летней паузы миллиардер из США купил "Фиорентину", заплатив 4 процента своего состояния. Американский бизнесмен Рокко Коммиссо за 190 миллионов долларов официально стал новым владельцем "Фиорентины".

Также мы писали, что "Фиорентина" пожертвовала полтора миллиона евро семье погибшего футболиста Астори. Бывший капитан клуба умер в отеле накануне матча в марте 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Италии Фиорентина

Источник: sport24.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
"Динамо" – "Мальме": где смотреть первый матч Михайличенко в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...